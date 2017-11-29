Бурков встал на защиту омской биатлонистки Яны Романовой

Вопрос сегодня, 29 ноября, возник в региональном правительстве. Напомним, Яну Романову лишают олимпийской медали, врученной три года назад. Причиной называют употребление допинга, но у экспертов оно вызывает сомнения.

Мы как можем встать на защиту Романовой? Ее готовили, это трагедия для всей спортивной общественности, для всей страны, - спросил врио губернатора Омской области Александр Бурков.

- Это парадокс, с которым мы столкнулись. Три года назад допинг-пробы были сданы, а допинг-контроль не подтвердил положительных результатов, и медаль была вручена. Парадокс, - среагировал первый заместитель министра спорта Андрей Хромов.

Он напомнил, что Яна Романова - президент Федерации биатлона Омской области, она работает, кроме того, передает свой опыт молодому поколению, преподавая в СибГУФКе. Александр Бурков дал поручение правовому управлению высказать позицию региональной власти, чтобы продемонстрировать поддержку Яне Романовой.

Омская область многое сделала для ее победы, и нам ситуация небезразлична, - подытожил глава региона.

Фото: Союз биатлонистов России