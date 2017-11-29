Бурков встал на защиту омской биатлонистки Яны Романовой
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 15:46, последнее обновление 29 ноября 2017, 15:57  •  печать

Бурков встал на защиту омской биатлонистки Яны Романовой

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Глава региона считает, что власть должна поддержать спортсменку.

Вопрос сегодня, 29 ноября, возник в региональном правительстве. Напомним, Яну Романову лишают олимпийской медали, врученной три года назад. Причиной называют употребление допинга, но у экспертов оно вызывает сомнения.

Мы как можем встать на защиту Романовой? Ее готовили, это трагедия для всей спортивной общественности, для всей страны, - спросил врио губернатора Омской области Александр Бурков. 

- Это парадокс, с которым мы столкнулись. Три года назад допинг-пробы были сданы, а допинг-контроль не подтвердил положительных результатов, и медаль была вручена. Парадокс, - среагировал первый заместитель министра спорта Андрей Хромов.

Он напомнил, что Яна Романова - президент Федерации биатлона Омской области, она работает, кроме того, передает свой опыт молодому поколению, преподавая в СибГУФКе. Александр Бурков дал поручение правовому управлению высказать позицию региональной власти, чтобы продемонстрировать поддержку Яне Романовой.

Омская область многое сделала для ее победы, и нам ситуация небезразлична, - подытожил глава региона.

Фото: Союз биатлонистов России

Теги  •  #Александр Бурков #биатлон #Яна Романова

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Комментарии
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Олег Гелин  •  29 ноября 2017, 20:32

Странная эта ситуация с перепроверкой проб. У проверяющих есть все возможности, чтобы вынести любой вердикт, вот они и лишают нас честных медалей.

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Jack Daniels  •  29 ноября 2017, 17:03

А почему только Бурков защищает? - да все должны встать на защиту (общественные организации, фонды, активисты) - был или не был допинг - вообще всё равно уже должно быть: 3 года прошло - всё, забыли и забили!

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