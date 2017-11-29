Бурков встал на защиту омской биатлонистки Яны Романовой

Вопрос сегодня, 29 ноября, возник в региональном правительстве. Напомним, Яну Романову лишают олимпийской медали, врученной три года назад. Причиной называют употребление допинга, но у экспертов оно вызывает сомнения.
Мы как можем встать на защиту Романовой? Ее готовили, это трагедия для всей спортивной общественности, для всей страны, - спросил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
- Это парадокс, с которым мы столкнулись. Три года назад допинг-пробы были сданы, а допинг-контроль не подтвердил положительных результатов, и медаль была вручена. Парадокс, - среагировал первый заместитель министра спорта Андрей Хромов.
Он напомнил, что Яна Романова - президент Федерации биатлона Омской области, она работает, кроме того, передает свой опыт молодому поколению, преподавая в СибГУФКе. Александр Бурков дал поручение правовому управлению высказать позицию региональной власти, чтобы продемонстрировать поддержку Яне Романовой.
Омская область многое сделала для ее победы, и нам ситуация небезразлична, - подытожил глава региона.
Фото: Союз биатлонистов России
Странная эта ситуация с перепроверкой проб. У проверяющих есть все возможности, чтобы вынести любой вердикт, вот они и лишают нас честных медалей.
А почему только Бурков защищает? - да все должны встать на защиту (общественные организации, фонды, активисты) - был или не был допинг - вообще всё равно уже должно быть: 3 года прошло - всё, забыли и забили!