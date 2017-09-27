Омский "Авангард" завершил домашнюю серию победой 
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 21:35, последнее обновление 27 сентября 2017, 22:37  •  печать

Омский "Авангард" завершил домашнюю серию победой 

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Хокккеисты омского "Авангарда" поединком с минским "Динамо" завершили 4-матчевую домашнюю серию в чемпионате КХЛ.

Сегодня, 27 сентября, на "Арене Омск" встретились ХК "Авангард" и команда "Динамо" из Минска. Это была последняя игра "ястребов" на домашнем льду перед выездной серией. Омская команда одержала победу со счётом 4:1. 

Уже в первом периоде "Авангард" обеспечил себе комфортный перевес в счёте - организованная оборона подопечных Скабелки почти не давала шансов Минску в атаке. Так, уже на шестой минуте матча гости получили удаление, и Егор Мартынов реализовал большинство. Менее чем через минуту уже в равных составах Максим Березин увеличил разрыв в счёте. Следующую, третью шайбу, во втором периоде забросил Дмитрий Кугрышев, после чего "Динамо" все-таки удалось "распечатать" ворота Доминика Фурха. В третьем периоде Андре Петерссон отправил четвертую шайбу в ворота соперника.  

Добавим, что сейчас "Авангард" находится на седьмом месте в восточной таблице регулярного чемпионата. 

Подробный отчёт о матче читайте в нашем материале. Следующая игра состоится в субботу, 30 сентября, с ярославским "Локомотивом". 

Теги  •  #матч #ХК Авангард #ХК Динамо

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