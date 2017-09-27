Омский "Авангард" завершил домашнюю серию победой 

Сегодня, 27 сентября, на "Арене Омск" встретились ХК "Авангард" и команда "Динамо" из Минска. Это была последняя игра "ястребов" на домашнем льду перед выездной серией. Омская команда одержала победу со счётом 4:1.

Уже в первом периоде "Авангард" обеспечил себе комфортный перевес в счёте - организованная оборона подопечных Скабелки почти не давала шансов Минску в атаке. Так, уже на шестой минуте матча гости получили удаление, и Егор Мартынов реализовал большинство. Менее чем через минуту уже в равных составах Максим Березин увеличил разрыв в счёте. Следующую, третью шайбу, во втором периоде забросил Дмитрий Кугрышев, после чего "Динамо" все-таки удалось "распечатать" ворота Доминика Фурха. В третьем периоде Андре Петерссон отправил четвертую шайбу в ворота соперника.

Добавим, что сейчас "Авангард" находится на седьмом месте в восточной таблице регулярного чемпионата.

Подробный отчёт о матче читайте в нашем материале. Следующая игра состоится в субботу, 30 сентября, с ярославским "Локомотивом".