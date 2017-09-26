"Авангард" ищет игрока на позицию первого центрфорварда
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 08:42, последнее обновление 26 сентября 2017, 09:47  •  печать

"Авангард" ищет игрока на позицию первого центрфорварда

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Игравшему в этом амплуа Юхану Сундстрёму предстоит операция.

Главный тренер "ястребов" Андрей Скабелка на пресс-конференции после игры с московским "Динамо" озвучил сроки восстановления шведского легионера Юхана Сундстрёма.

- Он нас обнадёжил на предсезонке, это сильный центр первого звена. К сожалению, до Нового года мы его точно не увидим, ему нужна операция. Он ездил в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, он оказался неутешительным. В связи с этим ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды, - заявил наставник омичей.

Двадцатипятилетний хоккеист перешёл в "Авангард" в нынешнем межсезонье из шведской "Фрёлунды". В текущем регулярном первенстве КХЛ за омский клуб он провёл три встречи, в которых отметился одной результативной передачей.

Теги  •  #Андрей Скабелка #КХЛ #ХК Авангард

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Максим Нефедов  •  26 сентября 2017, 09:09

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