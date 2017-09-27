"Авангард" выиграл у минского "Динамо" и возглавил дивизион Чернышёва. Обзор матча

Обидное поражение в предыдущем туре от столичного "Динамо" вынудило тренерский штаб "ястребов" внести существенные изменения в стартовый состав. Вне заявки остались сразу пять хоккеистов: Никита Лисов, Николай Лемтюгов, Семён Кошелев, Дмитрий Жукенов, Иван Фищенко, вместо которых на льду появились Максим Минеев, Михаил Фисенко, Пётр Хохряков, Ансель Галимов и Данил Файзуллин.

Подгоняемые болельщиками хозяева площадки с самого начала приступили к активным действиям. Первое же удаление соперников обернулось заброшенной шайбой. Автором гола стал самый результативный защитник "Авангарда" в нынешнем сезоне Егор Мартынов, в своём фирменном стиле выстреливший под перекладину. Через 39 секунд обескураженные минчане пропустили вновь. Отличился другой защитник "красно-бело-чёрных" Максим Березин, забросивший свою 30-ю шайбу в КХЛ – 2:0. Наставник динамовцев Горди Дуайер ответил заменой вратаря и не прогадал. Появившийся Михаил Карнаухов без раскачки вошёл в игру, отразил несколько неприятных бросков и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности до перерыва.

Во второй трети матча белорусские хоккеисты стали чаще тревожить Доминика Фурха. Однако чешский голкипер долгое время не только успешно справлялся со своими прямыми обязанностями, но и поучаствовал в третьем голе своей команды, отдав результативную передачу. Крупное поражение явно не входило в планы "Динамо" и уже через пару минут им удалось-таки "размочить" Фурха усилиями 19-летнего Егора Шаранговича, открывшего свой снайперский счёт в КХЛ.

Развить свой успех в заключительном периоде у гостей не получилось. Омичи не стали отсиживаться в обороне и уверенно закончили встречу. Эффектную точку в матче поставил Андре Петерссон, поочерёдно разобравшийся с защитником и вратарём. Десятая победа в сезоне позволила "ястребам" с 26 очками возглавить дивизион Чернышёва.

- Непросто сегодня было, - признался в микст-зоне главный тренер "авангардовцев" Андрей Скабелка. – Эмоционально где-то мы были не совсем в том тонусе, в котором хотелось бы. Но ребята – молодцы, смогли забить два быстрых гола в первом периоде. Это, наверное, и предопределило дальнейший ход игры. Лидерство в дивизионе? На сегодняшний день нам важна наша игра, набор очков, а какое место, я думаю, мы будем смотреть чуть позже.

Очередной поединок регулярного чемпионата "Авангард" проведёт 30 сентября в Ярославле против "Локомотива".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 192. 27 сентября. Омск. МСК "Арена Омск". 6340 зрителей.

Авангард (Омская область) – Динамо (Минск) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

1:0 – Мартынов (Эверберг, Петерссон) - 07:03 (бол.).

2:0 – Березин (Галимов, Файзуллин) - 07:42.

3:0 – Кугрышев (Фурх, Фисенко) - 31:15.

3:1 – Шарангович (Коробов) - 33:27.

4:1 – Петерссон (Мартынов) - 52:08.

Вратари: Фурх – Энрот (Карнаухов, 7:42).

Броски: 39 (13-17-9) – 27 (10-14-3).

Штраф: 2 (0-0-2) – 10 (6-4-0).