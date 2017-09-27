СМИ: Да Коста может заменить Сундстрёма в "Авангарде"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 09:39, последнее обновление 27 сентября 2017, 09:43  •  печать

СМИ: Да Коста может заменить Сундстрёма в "Авангарде"

Автор:

Портал "Чемпионат.com" сообщил об интересе омского клуба к французскому нападающему.

По информации издания, "ястребы" рассматривают кандидатуру Стефана Да Косты, права на которого в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. 28-летний уроженец Парижа способен закрыть проблемную (после травмы Юхана Сундстрёма) позицию центрфорварда первого звена, а также сыграть на правом краю атаки.

Большая часть карьеры Да Косты прошла за океаном, однако закрепиться в НХЛ у француза не получилось. Несмотря на неплохую статистику в АХЛ (166 игр, 137 очков),  в "Оттаве Сенаторз" не спешили доверять европейцу. В итоге за четыре года он принял участие всего лишь в 47 поединках, отметившись в них 11 результативными баллами. Российским болельщикам семикратный участник чемпионатов мира известен по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев Да Коста провёл три последних сезона, набрав 124 (61+63) очка в 133 матчах.

Фото: ЦСКА

Теги  •  #нападающий #ХК Авангард

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские власти ищут арендатора для СКК Блинова  •  сегодня, 07:23  •   1
Омич купался в Иртыше в конце сентября  •  вчера, 22:37  •   1  •  
Омские полицейские спасли девушку на Ленинградском мосту  •  вчера, 21:45  •   2  •  
В Оконешниковском районе появится 3D-кинотеатр  •  вчера, 18:28
Православные омичи требуют проверить бюджетные средства "Матильды"  •  вчера, 18:21  •   2
Единороссы выдвинули кандидатуру Корбута на пост спикера Горсовета  •  вчера, 18:11
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400