СМИ: Да Коста может заменить Сундстрёма в "Авангарде"

По информации издания, "ястребы" рассматривают кандидатуру Стефана Да Косты, права на которого в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. 28-летний уроженец Парижа способен закрыть проблемную (после травмы Юхана Сундстрёма) позицию центрфорварда первого звена, а также сыграть на правом краю атаки.

Большая часть карьеры Да Косты прошла за океаном, однако закрепиться в НХЛ у француза не получилось. Несмотря на неплохую статистику в АХЛ (166 игр, 137 очков), в "Оттаве Сенаторз" не спешили доверять европейцу. В итоге за четыре года он принял участие всего лишь в 47 поединках, отметившись в них 11 результативными баллами. Российским болельщикам семикратный участник чемпионатов мира известен по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев Да Коста провёл три последних сезона, набрав 124 (61+63) очка в 133 матчах.

Фото: ЦСКА