Омич выиграл первенство Европы по боксу
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 16:29, последнее обновление 26 сентября 2017, 16:34  •  печать

Омич выиграл первенство Европы по боксу

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Омский боксёр Илья Богатырёв победил на первенстве Европы в Болгарии.

С 17 по 25 сентября в Албене юноши 15-16 лет сразились между собой на первенстве Европы по боксу. В весовой категории 70 кг золотую медаль завоевал омич Илья Богатырёв.

На ринге омский боксёр столкнулся с соперниками из Молдавии, Ирландии, Армении, Украины и Литвы. Большую часть поединков Илья Богатырёв выиграл со счётом 5:0, и только в финале - со счётом 4:1.

Медаль Богатырёва мы не то чтобы ждали, но точно надеялись на неё, - поделился директор областного Центра олимпийской подготовки по боксу, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Это уже не первый международный успех омского спортсмена. Богатырёв также выиграл первенство Европы в Анапе в 2015 году, а в 2016 - стал чемпионом международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске. Отметим, что на соревнованиях в весовой категории 70 кг также выступал ещё один омич. Анатолий Федоткин остановился на стадии ¼ финала.

Фото: Минспорт Омской области

Теги  •  #бокс #золотая медаль #первенство Европы

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