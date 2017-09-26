Омич выиграл первенство Европы по боксу

С 17 по 25 сентября в Албене юноши 15-16 лет сразились между собой на первенстве Европы по боксу. В весовой категории 70 кг золотую медаль завоевал омич Илья Богатырёв.

На ринге омский боксёр столкнулся с соперниками из Молдавии, Ирландии, Армении, Украины и Литвы. Большую часть поединков Илья Богатырёв выиграл со счётом 5:0, и только в финале - со счётом 4:1.

Медаль Богатырёва мы не то чтобы ждали, но точно надеялись на неё, - поделился директор областного Центра олимпийской подготовки по боксу, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Это уже не первый международный успех омского спортсмена. Богатырёв также выиграл первенство Европы в Анапе в 2015 году, а в 2016 - стал чемпионом международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске. Отметим, что на соревнованиях в весовой категории 70 кг также выступал ещё один омич. Анатолий Федоткин остановился на стадии ¼ финала.

Фото: Минспорт Омской области