Омская школьница с помощью скакалки "напрыгала" две медали

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в активе сборной команды омичей две медали в личных соревнованиях, которые завоевала ученица школы № 7 Елизавета Скотынянская: золото за двойные прыжки, серебро за бег на месте. Омск на необычном состязании представляла команда из лицея № 149 и школы № 7 в составе семи юных спортсменов (8 и 13 лет) под руководством Ивана Степанюка, учителя физической культуры и спорта из лицея № 149.

Эта разновидность спорта в спортивных кругах больше известна как скиппинг. В России он ещё только набирает популярность. Однако в отборочных соревнованиях приняло участие более 3000 школьников со всей России.