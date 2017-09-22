Омская школьница с помощью скакалки "напрыгала" две медали
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 13:34  •  печать

Омская школьница с помощью скакалки "напрыгала" две медали

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На соревнованиях, которые проводились в Орле, юная омичка совершила 160 оборотов скакалки за 30 секунд.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в активе сборной команды омичей две медали в личных соревнованиях, которые завоевала ученица школы № 7 Елизавета Скотынянская: золото за двойные прыжки, серебро за бег на месте. Омск на необычном состязании представляла команда из лицея № 149 и школы № 7 в составе семи юных спортсменов (8 и 13 лет) под руководством Ивана Степанюка, учителя физической культуры и спорта из лицея № 149.

Эта разновидность спорта в спортивных кругах больше известна как скиппинг. В России он ещё только набирает популярность. Однако в отборочных соревнованиях приняло участие более 3000 школьников со всей России.

Теги  •  #медали #спорт

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  22 сентября 2017, 14:02

Это просто нереально. Девочка - молодец! Хорошее поколение у нас растет.

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