Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 15:34  •  печать

Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России

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На чемпионате России по велоспорту на треке омские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

В Омске подошёл к концу чемпионат России по велоспорту на треке в неолимпийских дисциплинах. В соревнованиях приняли участие 70 велогонщиков из Самарской, Тюменской, Свердловской, Московской, Новосибирской, Челябинской и Омской областей. Также на состязания приехали спортсмены из Москвы, Республики Крым, Удмуртской Республики, Казахстана и Узбекистана.

Омскую область представляли около 20 гонщиков, среди которых был серебряный призёр чемпионата России - 2017 в олимпийских дисциплинах Евгений Калмыков. На этих соревнованиях ему удалось победить дважды.

Омич завоевал золото в гите на 500 метров с ходу со времени 65,79, а также серебро в гонке с выбыванием. Первое место досталось омскому гонщику Виктору Подойникову. Замкнул тройку победителей Василий Неустроев из Самарской области.

Также омские спортсмены выиграли в парной женской гонке преследования. Омичка Елизавета Гончарова вместе с москвичкой Лидией Малаховой стали чемпионками, опередив спортсменок из Свердловской, Тюменской и Самарской областей.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Теги  •  #бронзовая медаль #велосипедист #золотая медаль #серебряная медаль #чемпионат России

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Комментарии
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Макс Павлов  •  12 сентября 2017, 16:32

Обожаю велики, была бы возможность, каждый бы день катался, жаль до работы добираться больно долго, а спортсменам поздравления! :)

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Ада С  •  12 сентября 2017, 15:36

Удачи спортсменам в их дальнейшей карьере, а государству нашему желаю побольше вкладывать денег в их развитие!

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