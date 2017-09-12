Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России

На чемпионате России по велоспорту на треке омские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

В Омске подошёл к концу чемпионат России по велоспорту на треке в неолимпийских дисциплинах. В соревнованиях приняли участие 70 велогонщиков из Самарской, Тюменской, Свердловской, Московской, Новосибирской, Челябинской и Омской областей. Также на состязания приехали спортсмены из Москвы, Республики Крым, Удмуртской Республики, Казахстана и Узбекистана.

Омскую область представляли около 20 гонщиков, среди которых был серебряный призёр чемпионата России - 2017 в олимпийских дисциплинах Евгений Калмыков. На этих соревнованиях ему удалось победить дважды.

Омич завоевал золото в гите на 500 метров с ходу со времени 65,79, а также серебро в гонке с выбыванием. Первое место досталось омскому гонщику Виктору Подойникову. Замкнул тройку победителей Василий Неустроев из Самарской области.

Также омские спортсмены выиграли в парной женской гонке преследования. Омичка Елизавета Гончарова вместе с москвичкой Лидией Малаховой стали чемпионками, опередив спортсменок из Свердловской, Тюменской и Самарской областей.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области