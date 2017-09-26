Омичей приглашают на пеший "забег"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 14:13, последнее обновление 26 сентября 2017, 15:25  •  печать

Омичей приглашают на пеший "забег"

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Омск присоединится к Всероссийскому дню ходьбы.

30 сентября на территории природного парка "Птичья гавань" пройдёт Всероссийский день ходьбы, в котором может принять участие любой желающий. Акция является частью Международного дня ходьбы, в котором ежегодно участвуют более 12 млн человек из 150 стран мира.

Все желающие омичи смогут испытать себя на площадке для ГТО, а также узнать особенности скандинавской ходьбы. После официальной церемонии открытия Всероссийского дня ходьбы, в 12:00 часов будет дан старт ходьбе. Длина трассы составит около 3 км, а сам маршрут будет доступен всем категориям населения, независимо от уровня подготовки.

Добавим, что для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Теги  •  #забег #Птичья гавань #ходьба

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