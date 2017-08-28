Парк 300-летия Омска станет спортивным

Социологи провели исследование и изучили потребительские предпочтения посетителей парка 300-летия Омска. Большинство опрошенных омичей поддержали идею дальнейшего развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры этого места. Было опрошено 320 жителей Кировского круга в возрасте от 14 до 67 лет, проживающих в частично-транспортной доступности от парка. Как показало исследование, основной причиной посещения парковой территории у 52 % респондентов являются занятия спортом.

По мнению омичей, спортивная инфраструктура парка должна быть дополнена спортивными и гимнастическими городками, многофункциональными трассами, а также открытыми ледовыми катками в зимний период. "Опрос показал, что горожане удовлетворены количеством зелёных насаждений на этой территории - положительную оценку высказали 64 % опрошенных", - сообщили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время в парке 300-летия Омска имеется многофункциональный мини-стадион, где можно поиграть в футбол, волейбол и баскетбол. Помимо игровых видов спорта, можно позаниматься на беговой дорожке и тренажёрах. Кроме этого, работает картинг и прокат велосипедов, а также детская площадка.