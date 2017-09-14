Девять тысяч омичей ждут на всероссийский забег
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 16:13, последнее обновление 14 сентября 2017, 16:13  •  печать

Девять тысяч омичей ждут на всероссийский забег

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В 12 районах Омской области состоится Всероссийский забег "Кросс нации".

16 и 17 сентября в 12 районах Омской области пройдёт Всероссийский забег "Кросс нации". Организаторы считают, что на дистанцию выйдут около 9 тыс. человек.

В этом году основные мероприятия пройдут в Калачинском районе. Туда привезут основную атрибутику и призы для мероприятия. В районном центре забег состоится 17 сентября, тогда как во всех остальных районах - 16 сентября.

В этот день в 10:00 будет дан старт в Большеречье и Тюкалинске, а в 11:00 - в Таре, Крутинке, Одесском, Тевризе, Знаменском, Седельниково, Колосовке, Полтавке и Красноярке.

Для детей предусмотрен забег от 150 до 300 метров, для младших школьников - на 500-1200 метров. Длина основных дистанций составит 2000 и более метров.

Отметим, что впервые Всероссийский день бега "Кросс нации" прошёл в 2004 году.

Теги  •  #забег #Кросс наций

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  14 сентября 2017, 18:36

Как много любителей бега, интересно, это цифра реальная, или как за частую бывает участие добровольно принудительное )

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Aleksandr Myakishev  •  14 сентября 2017, 17:08

А организаторы мероприятия не знают, что сейчас не самое лучшее время для дня бега. В районах Омской области народ занят уборкой урожая.

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