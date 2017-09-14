Девять тысяч омичей ждут на всероссийский забег

16 и 17 сентября в 12 районах Омской области пройдёт Всероссийский забег "Кросс нации". Организаторы считают, что на дистанцию выйдут около 9 тыс. человек.

В этом году основные мероприятия пройдут в Калачинском районе. Туда привезут основную атрибутику и призы для мероприятия. В районном центре забег состоится 17 сентября, тогда как во всех остальных районах - 16 сентября.

В этот день в 10:00 будет дан старт в Большеречье и Тюкалинске, а в 11:00 - в Таре, Крутинке, Одесском, Тевризе, Знаменском, Седельниково, Колосовке, Полтавке и Красноярке.

Для детей предусмотрен забег от 150 до 300 метров, для младших школьников - на 500-1200 метров. Длина основных дистанций составит 2000 и более метров.

Отметим, что впервые Всероссийский день бега "Кросс нации" прошёл в 2004 году.