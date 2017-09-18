В Сети появилась видеозапись драки экс-наставника омского "Авангарда" 

Пользователь Pedro Cucaracha опубликовал на видеохостинге YouTube видеозапись драки бывшего главного тренера омского "Авангарда" Раймо Сумманена с прохожим в центре столицы Финляндии. В самом начале ролика можно увидеть лежащего на земле мужчину, которому Раймо Сумманен наносит множество ударов в бок. После этого хоккеиста оттаскивает мужчина, но он продолжает попытки вновь завязать драку.

Судя по дате в видео, драка произошла 9 сентября текущего года, но журналистам стало о ней известно только спустя несколько дней. Очевидцы утверждали, что у хоккеиста во время драки "был безумный блеск в глазах".

Раймо Сумманен трижды становился главным тренером омского хоккейного клуба "Авангард". В сезоне 2011/2012 Кубка Гагарина омичи под его руководство вышли в финал, где проиграли московскому "Динамо".