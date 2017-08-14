Дмитрий Завгородний стал лучшим бомбардиром Мемориала Глинки
Спорт  •  14 августа 2017, 10:33, последнее обновление 14 августа 2017, 10:39  •  печать

Дмитрий Завгородний стал лучшим бомбардиром Мемориала Глинки

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В пяти играх форвард "Омских Ястребов" набрал 10 (5+5) результативных баллов.

Победой сборной Канады завершился Мемориал Ивана Глинки для хоккеистов не старше 18 лет. В решающем матче североамериканские юниоры взяли верх над сверстниками из Чехии - 4:1. В утешительном финале сборная России встречалась со шведской командой. В середине третьего периода россияне вели 2:0 (первую шайбу забросил единственный на турнире представитель Омска Дмитрий Завгородний), однако позволили своим оппонентам сравнять счёт. В овертайме удача оказалась на стороне скандинавов, завоевавших бронзовые медали.

- Первые три матча провели хорошо, выполняли тренерскую установку, - приводит официальный сайт Федерации хоккея России слова Дмитрия Завгороднего. - Последние два, что с чехами, что со шведами отдали сами. Сегодня могли выиграть, вели 2:0, не знаю, чего нам не хватило. Наверное, где-то чуточку терпения. Сейчас необходимо проанализировать свою игру, на ошибках и поражениях учатся. После таких матчей нужно собираться, обдумывать произошедшее и извлекать из этого пользу.

В споре бомбардиров интриги не получилось. Захвативший лидерство после второго тура Завгородний, не сбавлял темпа до самого финиша. Отметивший по ходу турнира своё 17-летие форвард в итоге остановился на отметке 10 (5+5) очков. Ближайший конкурент швед Адам Боквист отстал на 2 результативных балла.

Теги  •  #ХК Омские ястребы #хоккей

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