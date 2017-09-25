"Авангардовца" Лауту выкупила "Югра"

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба ХК "Авангард" сообщила о переходе 21-летнего форварда в ХК "Югра" за денежную компенсацию. Лаута подписал двухлетний контракт.

"Клуб благодарит Артура за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - отмечается на сайте "ястребов".

Артур Лаута - воспитанник омской школы хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге он играл за "Омских ястребов", а в Континентальной хоккейной лиге дебютировал за "Авангард" в сезоне 2014/2015. В 76 играх заработал 9 (7+2) очков.