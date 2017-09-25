"Авангардовца" Лауту выкупила "Югра"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 16:42, последнее обновление 25 сентября 2017, 16:42  •  печать

"Авангардовца" Лауту выкупила "Югра"

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Омский клуб подтвердил переход нападающего Артура Лауты в ханты-мансийскую команду.

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба ХК "Авангард" сообщила о переходе 21-летнего форварда в ХК "Югра" за денежную компенсацию. Лаута подписал двухлетний контракт.

"Клуб благодарит Артура за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - отмечается на сайте "ястребов".

Артур Лаута - воспитанник омской школы хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге он играл за "Омских ястребов", а в Континентальной хоккейной лиге дебютировал за "Авангард" в сезоне 2014/2015. В 76 играх заработал 9 (7+2) очков.

Теги  •  #Артур Лаута #ХК Авангард #ХК Югра #хоккей

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Комментарии
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Виктор Монин  •  25 сентября 2017, 16:51

Неужели его списали как малоперспективного? Хотя сидеть в запасе тоже нет смысла.

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