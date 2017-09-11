Омич Артемьев не сумел пробиться в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

В столице Грузии Тбилиси продолжается Кубок Мира по шахматам. Представительный турнир с участием 128 лучших игроков планеты и призовым фондом 1 600 000 долларов уже принёс ряд неожиданных результатов. Так во втором раунде (соревнования проходят по олимпийской системе, где проигравший выбывает) закончил свои выступления победитель предыдущих подобных состязаний Сергей Карякин, неожиданно уступивший другому россиянину - Даниилу Дубову - 0,5:1,5. Немногим дольше продержались на соревнованиях главная звезда современных шахмат Магнус Карлсен и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Среди выбывших на третьей стадии оказался и единственный представитель Омска в элите шахмат Владислав Артемьев, второй раз в карьере принимавший участие в Кубке мира. И если в 2015 году ему удалось преодолеть только стартовый барьер, то на сей раз талантливый гроссмейстер вошёл в число 32 лучших игроков, победив голландца Беньямина Бока и 19-го шахматиста планеты (по рейтингу) Тимура Раджабова из Азербайджана. Подняться ещё выше, Артемьеву помешал всё тот же Дубов. Первая партия, в которой белыми фигурами играл сибиряк, завершилась вничью на 32-м ходу, а во второй - удача улыбнулась 21-летнему москвичу.

Финал турнира пройдёт с 23 по 27 сентября. Два лучших игрока получат места в турнире претендентов 2018 года.