"Иртыш" впервые выиграл в чемпионате

Уверенно стартовавших в нынешнем первенстве иркутян по праву можно назвать главным открытием турнира. Шесть очков, привезённые клубом с тяжелейшего выезда по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск - Чита и удачная игра в родных стенах (победа над "Иртышом" и ничья с "Динамо-Барнаулом") позволили "Зениту" стать чемпионом первого круга, обойдя в турнирной таблице признанных фаворитов Востока. Омская команда, напротив, набранных очков на старте явно не досчиталась, потерпев четыре подряд поражения с разницей в один мяч и дважды сыграв вничью с "Читой".

Уже в первом тайме "речники" сделали серьёзную заявку на долгожданную победу. Завладев с самого начала инициативой, хозяева поля сумели воплотить своё преимущество в два забитых гола. На 33-й минуте Никита Комаров сначала не сумел перебросить ближнего защитника при подаче углового, но затем мгновенно сориентировался, подобрал отскочивший снаряд, сместился в центр и обводящим ударом поразил дальний угол ворот Ильи Кунгурова. Для "Иртыша" это лидерство в счёте стало первым в сезоне. Вскоре защитнику Станиславу Смирнову, забивающему нечасто, но неизменно эффектно (вспомним, например, его чудо-гол "Смене" с 40 метров в прошлом году), удался отличный удар из-за пределов штрафной – 2:0.

Отыграть два мяча "Зениту" в этот вечер оказалось не под силу. Не помогли дружине Олега Яковлева и многочисленные замены после перерыва. Отметим уверенные действия на последнем рубеже голкипера омичей Никиты Гарона, второй матч подряд сохранившего свои ворота в неприкосновенности.

- Мы обыграли одного из лидеров нынешнего сезона. Смогли создать достаточно много моментов и хорошо, что забили ударами со средней дистанции - я давно у ребят этого прошу. В общем, за исключением некоторых шероховатостей, игрой я удовлетворён, - заявил на пресс-конференции наставник победителей Александр Дереповский.

В параллельной встрече в Барнауле футболисты "Читы" с минимальным счётом взяли верх над лидером первенства "Динамо", прервав тем самым свою безвыигрышную серию. В очередном туре 17 сентября футболисты "Иртыша" сыграют на выезде с "Сахалином".

ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток". 8-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (2:0).

Голы: Комаров, 33 (1:0), Смирнов, 37 (2:0).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Мареев, Кербс, Смирнов, Мясникевич, Волчанин (Орлов, 85), Комаров (Макогон, 90), Юдов (Тарабанов, 71), Н.Антипов, Буланов (Третьяков, 83).

"Зенит": Кунгуров, Фереферов (Усов, 66), Гандилян (Михайлов, 55), Найденов, Селецкий (Завражнов, 89), Д.Толмачев, Бондаренко (Чернышев, 60), Ющук, Труфанов, Синцов (В.Толмачев, 61), Яковлев.