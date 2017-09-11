"Иртыш" впервые выиграл в чемпионате
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 09:47, последнее обновление 11 сентября 2017, 09:51  •  печать

"Иртыш" впервые выиграл в чемпионате

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Подопечные Александра Дереповского в родных стенах переиграли "Зенит".

Уверенно стартовавших в нынешнем первенстве иркутян по праву можно назвать главным открытием турнира. Шесть очков, привезённые клубом с тяжелейшего выезда по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск - Чита и удачная игра в родных стенах (победа над "Иртышом" и ничья с "Динамо-Барнаулом") позволили "Зениту" стать чемпионом первого круга, обойдя в турнирной таблице признанных фаворитов Востока. Омская команда, напротив, набранных очков на старте явно не досчиталась, потерпев четыре подряд поражения с разницей в один мяч и дважды сыграв вничью с "Читой".

Уже в первом тайме "речники" сделали серьёзную заявку на долгожданную победу. Завладев с самого начала инициативой, хозяева поля сумели воплотить своё преимущество в два забитых гола. На 33-й минуте Никита Комаров сначала не сумел перебросить ближнего защитника при подаче углового, но затем мгновенно сориентировался, подобрал отскочивший снаряд, сместился в центр и обводящим ударом поразил дальний угол ворот Ильи Кунгурова. Для "Иртыша" это лидерство в счёте стало первым в сезоне. Вскоре защитнику Станиславу Смирнову, забивающему нечасто, но неизменно эффектно (вспомним, например, его чудо-гол "Смене" с 40 метров в прошлом году), удался отличный удар из-за пределов штрафной – 2:0.

Отыграть два мяча "Зениту" в этот вечер оказалось не под силу. Не помогли дружине Олега Яковлева и многочисленные замены после перерыва. Отметим уверенные действия на последнем рубеже голкипера омичей Никиты Гарона, второй матч подряд сохранившего свои ворота в неприкосновенности.   

- Мы обыграли одного из лидеров нынешнего сезона. Смогли создать достаточно много моментов и хорошо, что забили ударами со средней дистанции - я давно у ребят этого прошу. В общем, за исключением некоторых шероховатостей, игрой я удовлетворён, - заявил на пресс-конференции наставник победителей Александр Дереповский.

В параллельной встрече в Барнауле футболисты "Читы" с минимальным счётом взяли верх над лидером первенства "Динамо", прервав тем самым свою безвыигрышную серию. В очередном туре 17 сентября футболисты "Иртыша" сыграют на выезде с "Сахалином". 

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"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 2:0 (2:0).

Голы: Комаров, 33 (1:0), Смирнов, 37 (2:0).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Мареев, Кербс, Смирнов, Мясникевич, Волчанин (Орлов, 85), Комаров (Макогон, 90), Юдов (Тарабанов, 71), Н.Антипов, Буланов (Третьяков, 83).

"Зенит"Кунгуров, Фереферов (Усов, 66), Гандилян (Михайлов, 55), Найденов, Селецкий (Завражнов, 89), Д.Толмачев, Бондаренко (Чернышев, 60), Ющук, Труфанов, Синцов (В.Толмачев, 61), Яковлев.

 

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Комментарии
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Алекс   •  11 сентября 2017, 10:33

Молодцы, но почему нельзя было так играть с начала сезона? А то поезд уже практически ушел.

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Иван Грегин  •  11 сентября 2017, 10:04

Матч показал, что играть и побеждать можем, но в начале сезоне что-то пошло не так.

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