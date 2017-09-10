"Авангард" одержал победу в сибирском дерби

Дополнительную интригу традиционно принципиальному противостоянию географических соседей придал тот факт, что главный тренер "ястребов" Андрей Скабелка ещё в прошлом сезоне возглавлял "Сибирь". Неудивительно, что встреча вызвала серьёзный зрительский ажиотаж в Новосибирске. Попасть на игру оказалось непростой задачей – онлайн-продажа входных билетов продолжалась всего несколько минут. Заполнившие до отказа местный дворец спорта болельщики стали свидетелями увлекательного и бескомпромиссного поединка, напоминающего по духу игры плей-офф. Несмотря на невысокую результативность, матч держал в напряжении с первых минут и до финальной сирены.

В стартовом периоде владевшие преимуществом "авангардовцы" вдвое перебросали своих соперников, но на перерыв ушли, уступая в счёте. Единственное нарушение правил у омичей позволило спецбригаде большинства хозяев продемонстрировать своё мастерство во всей красе. Многоходовую комбинацию по розыгрышу лишнего игрока можно включать в хоккейные учебники. Изящные передачи в касание настолько закружили голову обороняющимся, что они попросту потеряли из виду Андрея Сигарёва – 1:0.

Свой шанс попрактиковаться в реализации численного преимущества появился у гостей только во второй двадцатиминутке. И если первая попытка успехом не увенчалась, то во второй (в формате "пять на три") – шайба всё-таки побывала в воротах Александра Салака. Автором гола стал Андре Петерссон, взявший на себя ответственность и мощно выстреливший в ближний верхний угол – 1:1. Любопытно, что во втором игровом отрезке новосибирцы не нанесли ни одного броска в створ ворот Доминика Фурха.

Однако без работы чешский голкипер находился недолго. В третьем периоде дружине Павла Зубова удалось выровнять ситуацию и несколько раз потревожить вратаря соперников, который, впрочем, не дал повода усомниться в своей квалификации. Под стать Фурху действовал его коллега по амплуа и соотечественник – Салак, неоднократно выручавший своих партнёров.

В овертайме чаще атаковали игроки "Сибири", но забить удалось омичам. На 63-й минуте Дмитрий Кугрышев оказался самым расторопным на добивании и забросил свою первую шайбу за "красно-бело-чёрных".

- Слукавлю, если скажу, что матч не был для меня особенным, - признался в микст-зоне Андрей Скабелка. - Может быть, перед игрой я несильно об этом думал, но когда вышел на стадион, понял, что особенный. Мне кажется, что мы контролировали сегодня большую часть матча. Много играли в зоне атаки, но Саша Салак сегодня сыграл здорово.

В следующем туре 12 сентября хоккеисты "Авангарда" на выезде сыграют с "Югрой".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 103. 10 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7420 зрителей.

Сибирь (Новосибирская область) – Авангард (Омская область) – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

1:0 – Сигарёв (Верещагин, Бергстрём) - 09:04 (бол.).

1:1 – Петерссон (Густафссон) - 30:39 (бол.).

1:2 – Кугрышев (Стась) - 62:35.

Вратари: Салак – Фурх.

Броски: 15 (5-0-9-1) – 31 (10-9-9-3).

Штраф: 8 (0-8-0-0) – 6 (2-2-2-0).