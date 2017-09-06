Омич строит первый в городе крытый скейтпарк

В Омске началось строительство крытого скейтпарка "Спот". Он появится на базе спорткомплекса "Молния", расположенного в пос. Биофабрика. Там более года работает крытый роллердром.
Проект реализует роллер Анатолий Степанов. По его словам, молодой человек видел множество проектов омского скейтпарка, но в реальность они не превратились. Сейчас Анатолий находится в Санкт-Петербурге, где при поддержке местных скейтеров собирает оборудование и материалы для стройки.
По проекту в скейтпарке появится несколько фигур, в том числе двухуровневая мини-рампа, разгонки, пирамида, грайнд бокс и др. Открытие круглогодичной площадки предварительно назначено на октябрь.
Добавим, что этим летом закрылся скейтпарк в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Площадка, которую обслуживали сами спортсмены, пришла в негодность. Администрация парка не смогла взять её на свой баланс, так как на это нет средств.
Фото: vk.com/skatepark_spot
Неужели найдутся люди, которым это круглый год нужно? Зимой же вроде сноуборд есть и прочая ерунда типа лыж.
Не сравнивайте, скейт и лыжи, это совершенно разные вещи. Думаю что крытый скейтпарк, тем более с такими фигурами, будет пользоваться огромной популярностью у скейтеров.