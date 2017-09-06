Омич строит первый в городе крытый скейтпарк
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 13:52, последнее обновление 6 сентября 2017, 14:12  •  печать

Омич строит первый в городе крытый скейтпарк

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Новое спортсооружение начнёт работу уже в следующем месяце.

В Омске началось строительство крытого скейтпарка "Спот". Он появится на базе спорткомплекса "Молния", расположенного в пос. Биофабрика. Там более года работает крытый роллердром.

Проект реализует роллер Анатолий Степанов. По его словам, молодой человек видел множество проектов омского скейтпарка, но в реальность они не превратились. Сейчас Анатолий находится в Санкт-Петербурге, где при поддержке местных скейтеров собирает оборудование и материалы для стройки.

По проекту в скейтпарке появится несколько фигур, в том числе двухуровневая мини-рампа, разгонки, пирамида, грайнд бокс и др. Открытие круглогодичной площадки предварительно назначено на октябрь.

Добавим, что этим летом закрылся скейтпарк в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Площадка, которую обслуживали сами спортсмены, пришла в негодность. Администрация парка не смогла взять её на свой баланс, так как на это нет средств.

Фото: vk.com/skatepark_spot

Теги  •  #скейтбордисты #строительство #фото

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Комментарии
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Антон Никольский  •  6 сентября 2017, 14:32

Неужели найдутся люди, которым это круглый год нужно? Зимой же вроде сноуборд есть и прочая ерунда типа лыж.

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Юля Пучкова  •  6 сентября 2017, 15:55

Не сравнивайте, скейт и лыжи, это совершенно разные вещи. Думаю что крытый скейтпарк, тем более с такими фигурами, будет пользоваться огромной популярностью у скейтеров.

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