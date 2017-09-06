"Омские Ястребы" неудачно стартовали в первенстве МХЛ

Первая двадцатиминутка прошла с ощутимым преимуществом хозяев площадки. Северяне полностью контролировали ход игры, втрое перебросали своих оппонентов, но огорчить Даниила Галанова сумели только один раз. Отличился 20-летний Дмитрий Юшкевич-младший - сын и полный тёзка олимпийского чемпиона 1992 года.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол югринца Владимира Гайдеика, "Ястребы" ответили точным броском Вячеслава Крашенинина перед самым перерывом. Развить свой успех в заключительной трети матча у серьёзно обновившейся в межсезонье дружины Юрия Панова не получилось. Несмотря на игровой перевес, никому из омичей так и не удалось нанести результативный бросок. Не помогла команде и замена вратаря на шестого полевого игрока в самой концовке. "Мамонты" выстояли и записали на свой счёт первую победу в первенстве - 2:1.

- Мы "проспали" первый период, - признался по окончании встречи форвард гостей Денис Хисматулин, отметившийся в протоколе результативной передачей. - Не могу сказать, что не настроились, но, наверное, сказалось, что у нас была первая игра: много желания, поэтому голова не всегда работала в нужном направлении. Потом проснулись, начали навязывать свой хоккей, но не удалось дожать. Видимо, сопернику больше повезло, а нам не всё удалось в реализации моментов.

Сегодня, 6 сентября, "Омские Ястребы" попробуют взять реванш в повторном поединке.

Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 16. 5 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый дворец спорта. 250 зрителей.

Мамонты Югры(Ханты-Мансийск) – Омские Ястребы(Омская область)– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

1:0 – Юшкевич (Яремчук) - 09:33.

2:0 – Гайдеик (Грымзин, Еркин) - 24:18.

2:1 – Крашенинин (Шутов, Хисматулин) - 39:13.

Вратари: Кузмаул – Галанов.

Броски: 23 (12-8-3) – 17 (4-7-6).

Штраф: 4 (0-4-0) – 20 (2-14-4).