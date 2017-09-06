В омском "Авангарде" прокомментировали конфликт в команде

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал информацию о нездоровой атмосфере в коллективе, высказавшись о старте омского клуба в чемпионате и о ситуации внутри команды. Напомним, что перед выездом в Братиславу в СМИ появилась информация о якобы существующем конфликте капитана команды Евгения Медведева и нападающего Александра Пережогина с главным тренером Андреем Скабелкой.

Стоило нашей команде уступить в двух матчах, как сразу активизировались "инсайдеры". Я хочу напомнить всем, что в межсезонье наша команда серьёзно обновилась, пришёл новый тренерский штаб со своей концепцией, которую, безусловно, игрокам ещё предстоит освоить. Это идёт в процессе регулярного чемпионата - так всегда было, есть и будет, - цитирует Шалаева "Спорт-экспресс".

Шалаев отметил, что выразил недовольство игрой команды в матче с "Витязем" и обратил внимание, что уже в Братиславе команда одержала уверенную победу. "И вот в таком нормальном рабочем процессе мы читаем откровенную ложь на страницах уважаемых изданий. Я хочу попросить болельщиков и особенно журналистов (которые влияют на мнение болельщиков) не делать поспешных выводов и не распространять ложь. Никакого конфликта в "Авангарде" нет, все хоккеисты в команде, продолжают готовиться к новым матчам", - резюмировал он.

Отметим, что после семи матчей ХК "Авангард" набрал 13 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. В воскресенье, 10 сентября, "ястребы" проведут четвёртый выездной матч с новосибирской "Сибирью".