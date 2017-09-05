Лучший игрок "Иртыша" в сезоне 2016-2017 покинул команду

Официальный сайт омского "Иртыша" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Алексеем Мацюрой. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт между сторонами расторгнут по инициативе самого футболиста.

На профессиональном уровне воспитанник тавричанского футбола дебютировал в 27-летнем возрасте. Вся его карьера прошла в "Иртыше", за который он отыграл шесть неполных сезонов. Всего в чемпионатах страны Мацюра провёл 92 встречи, забил 14 мячей.