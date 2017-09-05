Лучший игрок "Иртыша" в сезоне 2016-2017 покинул команду
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 09:39, последнее обновление 5 сентября 2017, 09:45  •  печать

Лучший игрок "Иртыша" в сезоне 2016-2017 покинул команду

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32-летний Алексей Мацюра принял решение закончить выступления за "речников".

Официальный сайт омского "Иртыша" объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Алексеем Мацюрой. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт между сторонами расторгнут по инициативе самого футболиста.

На профессиональном уровне воспитанник тавричанского футбола дебютировал в 27-летнем возрасте. Вся его карьера прошла в "Иртыше", за который он отыграл шесть неполных сезонов. Всего в чемпионатах страны Мацюра провёл 92 встречи, забил 14 мячей.

Теги  •  #Алексей Мацюра #ФК Иртыш #футбол

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  5 сентября 2017, 11:56

Жаль, что приняли такое решение. Без Алексея команда станет еще слабее.

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Алекс   •  5 сентября 2017, 10:14

Команда и так занимает последнее место, так что уход лучшего игрока никак не повлияет на ее положение.

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