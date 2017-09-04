Кубок мира ФИФА приедет в Омск 14 сентября

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года кубок победителей побывает в городах России и 50 странах мира.

С 14 по 17 сентября в Омск приедет золотой кубок мира ФИФА. Омская область станет третьим регионом России после Москвы и Красноярска, жители и гости которого увидят приз во время специального тура. Посмотреть на главный футбольный трофей планеты можно будет в областном "Экспоцентре" и в спорткомплексе "Красная звезда".

9 сентября в Москве на стадионе "Лужники" состоится торжественная церемония старта кубка мира ФИФА. В российскую столицу трофей привезут из Музея мирового футбола в Цюрихе. После этого кубок отправится в путь по 24-м крупным городам России. За время тура длиной 25 740 км трофей сможет увидеть почти каждый четвёртый россиянин.

Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые станет хозяйкой соревнований. Матчи чемпионата пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.