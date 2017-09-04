В одни ворота. "Авангард" в гостях крупно проиграл "Витязю"

Уже в самом начале поединка хозяева сделали серьёзную заявку на итоговую победу. Через 77 секунд после стартового вбрасывания Артём Швей-Роговой из своей зоны убежал на рандеву с Домиником Фурхом и открыл счёт. Вскоре капитан "витязей" Алексей Семёнов удвоил преимущество своей команды могучим дальним щелчком - 2:0 менее чем за пять минут.

Ненадолго вернуть интригу поединку удалось "молодёжной" тройке нападения "Авангарда". Илья Михеев "ограбил" за воротами двух игроков соперника и вывел на ударную позицию Семёна Кошелева, забросившего свою первую шайбу за омский клуб. Однако в концовке периода всё тот же Семёнов, ни разу не забивавший в КХЛ больше двух шайб за сезон, оформил дубль и отправил Фурха на скамейку запасных.

Сменщик чеха - Олег Шилин также недолго оставался "сухим". На 29-й секунде второго игрового отрезка его огорчил Алексей Макеев, причём в этот момент "Витязь" играл в меньшинстве. На этом неприятности для дружины Андрея Скабелки не закончились. Ко второму перерыву на табло подольского ледового дворца горели совсем уж неприличные цифры - 6:1.

В заключительной двадцатиминутке преимущество омичей не вызывало сомнений, но было уже слишком поздно. Единственное, чего удалось добиться "Авангарду" - немного сократить разницу в счёте после точного броска Андре Петерссона. Одним из ассистентов шведского форварда стал Максим Минеев, набравший своё первое очко по системе "гол плюс пас" в Континентальной хоккейной лиге.

- "Витязь" - с победой. Они здорово играли. Запишу это поражение на свой счёт. Мне не удалось подготовить команду. Знали, что соперник будет мощно начинать, и он сегодня хорошо стартовал. Тут особо говорить нечего, - заявил на пресс-конференции главный тренер "ястребов" Андрей Скабелка.

Очередной матч регулярного первенства с участием "Авангарда" пройдёт 5 сентября в Братиславе. Соперником наших хоккеистов станет "Слован", возглавляемый прекрасно знакомым омским болельщикам Милошем Ржигой.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 72. 3 сентября. Подольск. ЛД "Витязь". 4436 зрителей.

Витязь (Московская область) – Авангард (Омская область) – 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

1:0 – Швец-Роговой - 01:17.

2:0 – А. Семёнов (Швец-Роговой, Воронков) - 04:49.

2:1 – Кошелев (Михеев) - 10:04.

3:1 – А. Семёнов (Сёмин, Афиногенов) - 18:54 (бол.).

4:1 – Макеев (Хорак) - 20:29 (мен.).

5:1 – Афиногенов (Паутов, Макеев) - 25:47.

6:1 – Макеев (Афиногенов, Сёмин) - 34:26 (бол.).

6:2 – Петерссон (К. Семёнов, Минеев) - 55:04.

Вратари: Сапрыкин – Фурх (Шилин, 18:54).

Броски: 26 (10-12-4) – 32 (9-10-13).

Штраф: 10 (4-2-4) – 33 (4-29-0).