Омич Никита Пивцакин перешёл в "Магнитку"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 11:00, последнее обновление 31 августа 2017, 11:00  •  печать

Омич Никита Пивцакин перешёл в "Магнитку"

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Воспитанник "Авангарда" оказался участником обмена между "Металлургом" и ЦСКА.

Официальный сайт Континентальной лиги сообщил об очередных изменениях в составах команд. Самой громкой трансферной новостью 30 августа стал обмен защитниками между московскими армейцами и магнитогорским "Металлургом". Уральский клуб получил в свои ряды 26-летнего Никиту Пивцакина, в обратном направлении последовал 21-летний Дмитрий Шуленин.

Свою профессиональную карьеру Пивцакин начал в сезоне 2008/2009 в "Авангарде", за который в итоге отыграл 7 сезонов (290 игр, 50 очков). В составе ЦСКА чемпион мира среди молодёжи 2011 года принял участие в 81 игре. В активе оборонца также значатся 8 игр за сборную России.

Теги  •  #Никита Пивцакин #ХК Авангард #ХК Металлург #хоккей

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  31 августа 2017, 14:30

По большому счету Никита этим переходом ничего не теряет, хотя интересно было бы узнать причину этого решения.

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Виктор Леонов  •  31 августа 2017, 12:29

Странно. Неужели Никита чем-то не устроил ЦСКА? Или молодой защитник еще более перспективен?

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