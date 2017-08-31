Омич Никита Пивцакин перешёл в "Магнитку"

Официальный сайт Континентальной лиги сообщил об очередных изменениях в составах команд. Самой громкой трансферной новостью 30 августа стал обмен защитниками между московскими армейцами и магнитогорским "Металлургом". Уральский клуб получил в свои ряды 26-летнего Никиту Пивцакина, в обратном направлении последовал 21-летний Дмитрий Шуленин.

Свою профессиональную карьеру Пивцакин начал в сезоне 2008/2009 в "Авангарде", за который в итоге отыграл 7 сезонов (290 игр, 50 очков). В составе ЦСКА чемпион мира среди молодёжи 2011 года принял участие в 81 игре. В активе оборонца также значатся 8 игр за сборную России.