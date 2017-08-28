"Авангард" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

В четвёртом кряду домашнем матче тренерский штаб "ястребов" решил поберечь нескольких своих лидеров. День отдыха получили Доминик Фурх, Евгений Медведев, Юхан Сундстрём и Михаил Фисенко. Отсутствие целого квартета ключевых хоккеистов не помешало "Авангарду" одержать очередную победу, но добиться её оказалось весьма не просто.

Первое взятие ворот в этой встрече состоялась на 17-й минуте. Удачно поборовшийся за шайбу после вбрасывания в чужой зоне Дмитрий Кугрышев, зрячей передачей вывел на бросок Валентина Пьянова, который в касание поразил дальний угол. Удержать лидерство в счёте до перерыва хозяевам площадки не удалось. Голом "в раздевалку" за 45 секунд до сирены отметился воспитанник омского хоккея Евгений Орлов – 1:1.

Во втором игровом отрезке "красно-бело-чёрные" вновь вышли вперёд. Свою 60-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил Андре Петерссон, мощно выстреливший издали в большинстве. Спартаковцы сдаваться не собирались и сумели подкараулить свой шанс в заключительном периоде при игре в формате "5 на 3". И, тем не менее, последнее слово в этот вечер осталось за омичами. На 52-й минуте решающую шайбу забросил Кирилл Семёнов, а вскоре Пётр Хохряков установил окончательный результат - 4:2. Очередная победа "ястребов" позволила им с 10 очками из 12 возможных захватить лидерство на Востоке.

Достаточно равная игра была, - отметил на пресс-конференции Андрей Скабелка. - Во втором периоде был момент, когда соперник здорово играл в нашей зоне: контролировал шайбу, не давал нам смениться. В тайм-ауте удалось ребят успокоить, и мы довели игру до победы.

В ближайшее время "Авангард" ожидает затяжная пятиматчевая выездная серия по маршруту Москва-Подольск-Братислава-Новосибирск-Ханты-Мансийск. В стартовой гостевой игре 1 сентября соперником наших хоккеистов станет столичный ЦСКА.

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Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 41. 28 августа. Омск. МСК "Арена Омск". 7940 зрителей.

Авангард (Омская область) - Спартак (Москва) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

1:0 – Пьянов (Кугрышев) - 16:50.

1:1 – Орлов (Никонцев, Кузнецов) - 19:15.

2:1 – Петерссон (Мартынов, Густафссон) - 30:37 (бол.).

2:2 – Хохлачёв (Лаюнен, Стоа) - 44:31 (бол.).

3:2 – Семёнов (Лисов, Лемтюгов) - 51:03.

4:2 – Хохряков (Галимов) - 56:32.

Вратари: Шилин – Беспалов.

Броски: 28 (6-11-11) – 22 (6-7-9).

Штраф: 24 (2-16-6) – 10 (0-8-2).

Фото: Илья Петров