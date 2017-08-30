Омский "Авангард" лучше всех презентовал клуб в новом сезоне

"Территория Авангарда", которая состоялась 20 августа, стала лучшей среди клубных презентаций команд в новом сезоне КХЛ. В топ-5 также вошли презентации ХК "Трактор", ХК "Ак Барс", ХК "Сибирь" и ХК "Северсталь".

Сайт "Спорт Бизнес-Консалтинг" посмотрел все презентации команд КХЛ и выбрал лучшие из них. Омский хоккейный клуб оказался на пером месте в рейтинге "хоккейных фан-фестов в России". Напомним, "Территория Авангарда" в этом году прошла в третий раз и собрала на площади перед "Ареной Омск" более 25 тысяч зрителей.

- Для Омска это главный не просто спортивный, но и вообще городской фестиваль. Местное радио делает на нём выездную студию, на сцене камерный оркестр Омской филармонии, исполняющий хиты The Beatles сменяет шоу-балет "Тодес". <…> Хедлайнер - группа "Ногу свело", хотя даже ей тяжело конкурировать по популярности с хоккеистами, - говорят составители рейтинга.

Второе место занял ХК "Северсталь" из Череповца, презентацию которого посетили 10 тысяч зрителей. На фестивале Severstal Family работали различные площадки для зрителей, а хоккеисты были в качестве ведущих и официантов. Также здесь состоялся концерт группы Uma2rmaH.

На третьем месте - "День болельщика" в соседнем Новосибирске, где презентация команды состояла из двух частей: большого уличного фестиваля и Матча звёзд. На праздник пришли 6,5 тысячи человек. Четвёртое место у казанского "Ак Барс". Для болельщиков провели два праздника: в начале августа фан-фест на открытом воздухе с выступлением рэпера L’One, а 21 августа состоялась традиционное представление команды. Замыкает пятёрку ХК "Трактор" из Челябинская и их Traktor Open. Хоккеисты были в роли обслуживающего персонала. Закончился фестиваль концертом рэп-группы "Триагрутрика", которая представила новый гимн команды. На мероприятии собралось 5500 человек.

Напомним, что в очередной игре первенства КХЛ подопечные Андрея Скабелки взяли верх над "Спартаком" - 4:2 и ХК "Авангард" возглавил турнирную таблицу восточной конференции. В ближайшее время омскую команду ожидает затяжная пятиматчевая выездная серия по маршруту Москва - Подольск - Братислава - Новосибирск - Ханты-Мансийск. В стартовой гостевой игре 1 сентября соперником ХК "Авангарда" станет московский ЦСКА.