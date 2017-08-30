Футболисты "Иртыша" завершили первый круг ничьей в Чите

Около 3000 зрителей собрал в Чите матч двух слабейших на данный момент команд дивизиона. Забайкальцы, являющиеся действующими чемпионами группы "Восток", на старте первенства неприятно удивили своих болельщиков, набрав в четырёх встречах всего 2 очка. Ещё более неудачно вошли в сезон омичи, четырежды с минимальным преимуществом проигравшие своим соперникам.

Дебют поединка прошёл с небольшим территориальным перевесом "Иртыша", взявшего мяч под свой контроль. Тем не менее, первыми успеха добились хозяева поля. На 25-й минуте Сергею Долгову удался отличный удар со штрафного, отразить который голкипер Никита Гарон не сумел – 1:0. Вернул в игру "речников" гол Сергея Буланова, незадолго до перерыва наказавшего защитников "Читы" за невнимательность. Форвард в одиночку отобрал мяч у зазевавшихся оборонцев, вышел один на один с вратарём и спокойно поразил ближний угол.

Второй тайм начался с массивных атак дружины Константина Дзуцева. На 56-й минуте Дудкин едва не оформил дубль, но вытянувшийся в струнку Гарон перевёл мяч на угловой. В следующей атаке голкипер "иртышовцев" вновь оказался в центре внимания, среагировав на мощный выстрел Андрея Волгина, однако на этот раз отвести угрозу ему не удалось – 2:1. На этом забайкальские футболисты не успокоились и в оставшееся время создали ещё несколько опаснейших моментов с участием опытного Ивана Нагибина и вышедшего на замену 195-сантиметрового Артёма Мотова, но футбольная удача в этот вечер явно была на стороне их противников. "Иртыш" не только выстоял, но и сумел отыграться. В самой концовке встречи Никита Комаров восстановил равенство великолепным ударом с лёта. Для 20-летнего полузащитника этот гол стал первым в профессиональном футболе. В оставшееся до финального свистка время счёт на табло не изменился.

В параллельных встречах "Смена" нанесла поражение "Сахалину" – 1:0, а барнаульские динамовцы на выезде разошлись миром с "Зенитом" – 0:0. Чемпионом первого круга довольно неожиданно стал иркутский "Зенит", в активе которого 10 очков. В одном шаге от лидера остановились "Сахалин" и "Динамо". В своём очередном поединке "Иртыш" вновь сыграет с "Читой". Встреча пройдёт 7 сентября в Омске.

ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток". 6-й тур.

"Чита" (Чита) - "Иртыш" (Омск) - 2:2 (1:1).

Голы: Дудкин, 25 (1:0), Буланов, 37 (1:1), Волгин, 57 (2:1), Комаров, 87 (2:2).

"Чита": Гавиловский, Захаров, Подпругин, Бодялов, Масловский, Волгин, Ефремов (Новицкий, 38), Дудкин, Нагибин (Ерусланов, 82), Яркин (Маркин, 53), Разборов (Мотов, 46).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Мареев, Мясникевич, Смирнов, Кулеватов (Бевза, 82), Волчанин, Тарабанов (Юдов, 78), Комаров, Н.Антипов, Буланов (Гончаров, 90).