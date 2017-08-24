"Иртыш" не сумел пробиться в 1/16 финала Кубка России.

Подопечные Александра Дереповского на протяжении 75 минут на равных боролись с "Томью", но провалились в концовке.

Приезд клуба ФНЛ в Омск вызвал серьёзный интерес среди местных любителей футбола. Впервые за долгое время обе трибуны крытого манежа СК "Красная Звезда" оказались практически полностью заполненными болельщиками. Победитель этого противостояния в следующей стадии Кубка получал возможность помериться силами с представителями главного российского футбольного дивизиона, поэтому оба тренера выставили основные составы.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Менее опытные хозяева поля не испугались грозного соперника и временами даже владели территориальным преимуществом. В середине тайма команды обменялись опасными моментами. На 19-й минуте капитан "Томи" Анзор Саная, ещё в прошлом году выступавший за "Оренбург" в премьер-лиге, выиграл верховую дуэль у защитников, подработал мяч и пробил - штанга. Вскоре уже главный кубковый голеадор "речников" Сергей Буланов ускользнул от цепких опекунов и перекинул вратаря - выше ворот. Незадолго до перерыва прекрасный шанс открыть счёт упустил томич Павел Кудряшов. 20-летний форвард выскочил на рандеву с Никитой Гароном, но голкиперу удалось стремительно сократить угол обстрела и принять удар на себя. Как надо реализовывать подобные эпизоды продемонстрировал своему коллеге по амплуа на 44-й минуте Буланов. Откликнувшись на кинжальный пас в исполнении Никиты Антипова, лучший снайпер текущего розыгрыша Кубка России мгновенно сориентировался и эффектно поразил дальний угол. К огромному сожалению для собравшихся на трибунах зрителей, взятие ворот было аннулировано отмашкой лайнсмена, усмотревшего положение "вне игры".

После возобновления игры соперники продолжили транжирить голевые шансы. Гостей от успеха дважды отделили считанные сантиметры. В первом случае могучий дальний выстрел Антона Макурина приняла на себя перекладина, а затем неугомонный Кудряшов немного промахнулся мимо дальнего угла. "Иртыш" ответил двумя не менее острыми выпадами, начало которым положили нестандартные действия Георгия Волчанина, но откровенное невезение атакующих и надёжная игра Юрия Шифинского на последнем рубеже не позволили омичам выйти вперёд.

Подобная расточительность в футболе редко остаётся безнаказанной. Не стал исключением и сегодняшний поединок. На 76-й минуте в самый ненужный момент вновь дала о себе знать "ахиллесова пята" омской команды - стандартные положения вблизи собственных ворот. Вышедший на замену Александр Соболев на мгновение опередил своего тёзку Кербса после подачи углового и головой направил снаряд в сетку - 0:1. На этом голевые подвиги "Томи" не закончились. Один за другим в ворота деморализованных хозяев влетели ещё три мяча. Итог встречи - 0:4 в пользу дружины Валерия Петракова.

Очередная игра "Иртыша" в первенстве ПФЛ состоится 27 августа в Иркутске против местного "Зенита".

Кубок России по футболу 2017-2018 гг. 1/32 финала.

"Иртыш" (Омск) – "Томь" (Томск) – 0:4 (0:0).

Голы: Соболев, 76 (0:1), Соболев, 80 (0:2), Салахутдинов, 82 (0:3), Саная, 83 (0:4).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Кербс, Мареев, Гончаров, Бевза (Тарабанов, 46), Мясникевич (Третьяков, 61), Волчанин (Берковский, 73), Комаров, Н.Антипов, Буланов (Багаев, 82).

"Томь": Шафинский, Гирдвайнис, Митерев (Деобальд, 69), Герасимов, Микуцкис, Сасин, Салахутдинов, Гвинейский, Макурин, Саная (Карымов, 86), Кудряшов (Соболев, 63).