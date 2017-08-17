Футболисты "Иртыша" проиграли вторую игру подряд

Первый домашний матч первенства ПФЛ 2017-2018 сложился для омичей не лучшим образом. Стартовая сорокапятиминутка проходила в равной борьбе, однако преимущество гостей по голевым моментам было подавляющим. Как минимум четырежды игроки "Смены" были близки к тому, чтобы огорчить 21-летнего голкипера-дебютанта хозяев Никиту Гарона. Долгое время новобранцу удавалось сохранять ворота в неприкосновенности, но выручить своих партнёров на 41-й минуте после плотного выстрела в ближний верхний угол Ибрагима Базаева он не сумел - 0:1.

Во второй половине тренерский штаб "иртышовцев" попытался серией замен переломить ситуацию. Вышедшие на поле Никита Комаров, Олег Тарабанов и "джокер" Сергей Буланов (автор дубля в кубковой встрече против "Динамо" после выхода на замену), безусловно, добавили головной боли защите соперника, но до острых моментов во владениях дальневосточников дело практически не доходило. Не особо усердствовала в атаке и сосредоточившаяся на разрушении "Смена". В результате счёт на табло так и не изменился.

После финального свистка состоялась торжественная церемония награждения главного тренера омской команды Александра Дереповского, которому 10 августа исполнилось 55 лет. К сожалению, даже самые тёплые слова и громкие аплодисменты зрителей на трибунах не смогли скрасить юбиляру горечь поражения. На послематчевой пресс-конференции на расстроенного Александра Васильевича было больно смотреть.

Бездарная игра. Стыдно за команду сегодня перед болельщиками. Хотя ничего не предвещало. Второй тайм дома в Кубке с Барнаулом и игра в Барнауле обнадёживали. Сказать, что случилось я, наверное, так сразу не смогу, - сокрушался Дереповский.

В параллельной встрече барнаульские динамовцы нанесли первое в сезоне поражение лидирующему "Сахалину" - 1:0. Свой третий поединок в чемпионате страны "Иртыш" проведёт дома 19 августа против "Сахалина".

ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток". 3-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 0:1 (0:1).

Гол: Базаев, 41 (0:1).

"Иртыш": Гарон, Букачев, Кербс, Мясникевич, Смирнов, Бевза (Тарабанов, 58), Волчанин (Буланов, 54), Багаев (Кулеватов, 67), Юдов (Комаров, 46), Н.Антипов, Мацюра (Савлучинский, 79).

"Смена": Мухин, Сахно, Балдин, Ращупкин, Мережко (В. Павлов, 90), Ян (Харченко, 75), С. Павлов, Шведюк (Таказов, 90), Павлишин, Юрченко, Базаев.