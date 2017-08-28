Баскетболистки "Нефтяника" заняли третье место в турнире на призы Ячменёва

В городе Бердске Новосибирской области завершился традиционный предсезонный турнир на призы заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Александровича Ячменёва. Прославленный специалист, являющийся уроженцем Большеречья и выпускником Омского института физической культуры (ныне СибГУФК), на протяжении многих лет возглавлял новосибирское "Динамо" и сборную СССР по баскетболу, добившись со своими воспитанницами многочисленных побед в национальных и международных соревнованиях.

Заключительный игровой день начался с крупной победы омского "Нефтяника", не оставившего никаких шансов местному "Динамо-2" - 73:34. Особенно удался "бордовым" четвёртый период, в котором им удалось набрать 26 безответных очков и сохранить своё кольцо сухим. Самым результативным игроком встречи с 17 баллами стала разыгрывающая "нефтяных" Мария Матвиенко.

- В сегодняшней игре у нас было больше быстрых отрывов, чем в предыдущих матчах. Ну и не стоит забывать, что сегодня мы играли с командой более молодой и менее опытной, которая выступает в лиге уровнем ниже нас. Конкретных тактических задач не было, потому что у нас ещё мало каких-то особых наработок. На сборе мы мало играли, больший акцент делали на физическую подготовку. И поэтому командная игра у нас ещё пока не ладится, несмотря на то, что мы победили с хорошей разницей, - отметила Матвиенко в интервью официальному сайту омского клуба.

В параллельном матче новосибирское "Динамо", представляющее Премьер-Лигу, неожиданно уступило "УГМК-Юниору" - 67:71. Таким образом, сразу три коллектива закончили турнир с равным количеством побед. По результатам личных встреч золото досталось динамовкам, вторыми стали баскетболистки из Екатеринбурга, а замкнул тройку сильнейших "Нефтяник".