Андрей Корешков триумфально вернулся в клетку после травмы

В Нью-Йорке завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 182. В главном поединке вечера экс-чемпиону организации в полусреднем весе Андрею Корешкову противостоял Чиди Нжокуани. За сутки до схватки на взвешивании стало известно, что 28-летний американец нигерийского происхождения не смог (или не захотел) уложиться в лимит полусреднего веса, причём это уже не первый подобный случай в его карьере. Бой оказался под угрозой срыва. Выходить в клетку с существенно превосходящим по антропометрическим данным соперником, к тому же не измождённым сгонкой веса, было довольно рискованно, но Корешков со своим наставником Александром Шлеменко не привыкли пасовать перед трудностями.

Начало противостояния оба спортсмена провели предельно осторожно, лишь изредка выбрасывая лоукики. На второй минуте омичу удалось осуществить захват и опрокинуть соперника на канвас. Нжокуани отчаянно сопротивлялся и сумел-таки поднятья на ноги без особого ущерба для себя. В стойке американца поджидал неприятный сюрприз в виде бэкфиста, ставшего фирменным знаком школы Шлеменко, а затем второй тейкдаун в исполнении "Спартанца". На этот раз удержание сопровождалось серией увесистых оплеух, однако Чиди, являющийся базовым ударником, вновь ускользнул в родную стихию. Впрочем, ненадолго. За полторы минуты до окончания первого раунда чётко придерживающийся плана на бой россиянин в третий раз перевёл оппонента в "горизонталь" и осыпал его градом ударов. Опытнейший рефери Джон Маккарти не стал доводить дело до серьёзных травм и остановил избиение, как только увидел, что американец не в состоянии активно защищаться. Для Корешкова, которому три дня назад исполнилось 27 лет, эта победа стала 20-й в карьере при двух поражениях.