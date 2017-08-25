Долгожданный бой омича Корешкова под угрозой срыва

Завтра, 26 августа, в рамках турнира Bellator 182 должен состояться бой между бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе омичом Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокауни. Однако, как сообщил сегодня наставник омского спортсмена Александр Шлеменко, "соперник не сделал вес".

- Человек не заморачивается. Его это особо не волнует. Он не хочет сгонять [вес] и всё. Но всё-таки это главный бой вечера, и не хотелось бы, чтобы он сорвался. Комиссия жёлтую карточку ему не даёт. Единственный вариант у Bellator - если мы дерёмся, то получаем 20 % с его гонорара. Нам не хочется, чтобы пропала подготовка, и мы не привыкли отказываться от трудностей, - заявил в выпуске "ММА-тематики" на своей странице во "ВКонтакте" Александр Шлеменко.

Напомним, что для Андрея Корешкова, который получил травму в феврале на тренировке, этот бой должен был стать первым поединком в этом году.