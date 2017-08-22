"Авангард" выиграл у рижского "Динамо" в первом матче сезона

Сегодняшние соперники 19 раз встречались с другом в Континентальной хоккейной лиге. По количеству побед в основное время впереди были "ястребы" - 9:6, а в дополнительное время успех неизменно сопутствовал латышам, трижды выигрывавших в буллитных сериях и один раз в овертайме. Улучшать статистику личных встреч против неудобного оппонента тренерский штаб омичей доверил следующему составу: Фурх (Шилин); Мартынов-Густафссон, Осипов-Медведев, Березин-Лисов, Минеев; Эверберг-Сундстрём-Петерссон, Кугрышев-Фисенко-Пережогин, Кошелев-Пьянов-Михеев, Лемтюгов-Стась-Галимов.

В первом игровом отрезке "авангардовцы" завладели игровым и территориальным преимуществом, создали несколько опаснейших моментов для взятия ворот, но огорчить великолепно игравшего голкипера гостей Джастина Питерса, так и не сумели. После перерыва рижанам удалось приноровиться к манере игры противника и уже Доминику Фурху всё чаще приходилось выручать своих партнёров по команде. В концовке периода подшефные Сандиса Озолиньша получили двойное численное преимущество и своего шанса не упустили. Автором гола стал Микс Индрашис, опередивший Александра Осипова в борьбе на добивании - 0:1.

Решающие события матча произошли в его заключительной трети. Выстоявшие в меньшинстве хозяева на 45-й минуте забросили свою первую шайбу в сезоне. Отличился шведский легионер Деннис Эверберг, продемонстрировавший своё умение бороться на пятаке после броска партнёра по звену Юхана Сундстрёма. Через минуту Валентин Пьянов вывел свою команду вперёд неожиданным выстрелом непосредственно со вбрасывания, гарантировав себе высокое место в хит-параде лучших голов недели. А ещё через 48 секунд Эверберг отменным кистевым броском установил окончательный результат встречи - 3:1. Суммарное время, понадобившееся "Авангарду" для того чтобы забросить три шайбы, составило 111 секунд.

"Динамо" - такая неуступчивая, быстрая команда, - отметил на пресс-конференции наставник хозяев Андрей Скабелка. - В первом периоде мы, наверное, контролировали игру, создали побольше моментов. Второй - где-то уже был за рижанами. Наши невынужденные удаления позволили сопернику выйти вперёд. На третий период наши ребята вышли заряженные, понимая, что нужно этот матч выигрывать. Быстрые голы, которые мы забили, позволили нам довести дело до победы.

Во втором матче первенства "ястребы" 24 августа дома сыграют с "Северсталью".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 3.

Авангард (Омская область) - Динамо (Рига) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

0:1 - Индрашис (Гальярди, Кристо) - 38:40 (бол.).

1:1 - Эверберг (Густафссон, Сундстрём) - 44:52 (бол.).

2:1 - Пьянов - 45:55.

3:1 - Эверберг (Галимов) - 46:43.

Вратари: Фурх - Питерс (Калниньш, 24:14 - 25:31, 37:41 - 38:40).

Броски: 38 (19-8-11) - 32 (11-11-10).

Штраф: 8 (2-4-2) - 10 (4-0-6).