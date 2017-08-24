Бывший хоккеист "Авангарда" продолжит карьеру в "Югре"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 09:53, последнее обновление 24 августа 2017, 09:53  •  печать

Бывший хоккеист "Авангарда" продолжит карьеру в "Югре"

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Ханты-мансийский клуб пополнил нападающий Максим Пестушко.

Официальный сайт ХК "Югра" сообщил о заключении контракта с 32-летним Максимом Пестушко. Соглашение рассчитано на один сезон. Дебют новобранца, выбравшего для выступлений за северян 85-й игровой номер, может состояться уже сегодня, 24 августа, в домашнем поединке против "Торпедо".

За свою карьеру воспитанник нижнекамского хоккея провёл 746 встреч на высшем уровне за "Нефтехимик", "Динамо" и "Авангард", набрав в них 371 (178+193) результативный балл. Также в активе Пестушко значатся 10 игр за сборную России. В минувшем сезоне форвард защищал цвета омского "Авангарда", за который забросил 12 шайб и отдал 18 передач в 71 игре.

Теги  •  #Максим Пестушко #ХК Авангард #ХК Югра

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  24 августа 2017, 11:19

Не сомневался, что Максим найдет себе команду и еще поиграет в КХЛ. "Югра" для него хороший вариант.

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