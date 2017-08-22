В Санкт-Петербурге стартовал очередной сезон Континентальной хоккейной лиги
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 10:04, последнее обновление 22 августа 2017, 10:20  •  печать

В Санкт-Петербурге стартовал очередной сезон Континентальной хоккейной лиги

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Десятый юбилейный чемпионат открыл поединок двух армейских команд.

В матче за Кубок Открытия сошлись обладатель Кубка Гагарина прошлого года СКА и победитель Кубка Континента 2016/2017 ЦСКА, возглавляемый экс-игроком и тренером "Авангарда" Игорем Никитиным. В присутствии 12 375 зрителей победу в напряжённом противостоянии одержала команда с берегов Невы - 4:2. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Патрик Херсли, Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков. Отметим, что подопечные Олега Знарка впервые в своей истории завоевали Кубок Открытия, а рекордсменом лиги по этому показателю является столичное "Динамо", трижды выигрывавшее трофей.

В юбилейном сезоне в борьбу за Кубок Гагарина вступят 27 команд. Регулярный этап первенства продолжится 22 августа шестью матчами и продлится до 1 марта 2018 года. Старт розыгрыша плей-офф намечен на 3 марта. Омский "Авангард" свою первую встречу проведёт сегодня 22 августа дома против рижского "Динамо".

Теги  •  #КХЛ #хоккей

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  22 августа 2017, 11:26

Команды показали отличный хоккей и хорошую готовность к сезону. Думаю, "Авангард" сегодня будет выглядеть не хуже.

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Мирослав В-ов  •  22 августа 2017, 10:19

Здорово, что уже сегодня можно сходить на хоккей. Надеюсь, наши ребята постараются победно начать сезон.

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