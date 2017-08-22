Евгений Медведев снова стал капитаном омского "Авангарда"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 15:47, последнее обновление 22 августа 2017, 15:59  •  печать

Евгений Медведев снова стал капитаном омского "Авангарда"

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Защитник омского хоккейного клуба Евгений Медведев назначен капитаном команды на сезон КХЛ 2017/2018.

Как сообщили сегодня в пресс-службе омского "Авангарда", как и в прошлом сезоне, капитаном команды останется защитник Евгений Медведев. Его ассистентами назначены нападающие Андрей Стась и Михаил Фисенко.

Напомним, что уже сегодня, 22 августа, ХК "Авангард" откроет новый сезон КХЛ дома, на "Арене Омск",  матчем с "Динамо" из Риги.

Теги  •  #Евгений Медведев #капитан #ХК Авангард

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  22 августа 2017, 20:16

Нельзя сказать, что прошлогодний капитан не справлялся со своими обязанностями, вот и сохранил свою повязку.

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Виктор Монин  •  22 августа 2017, 18:04

И правильно, Евгений пользуется авторитетом у игроков и болельщиков, опытный игрок.

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