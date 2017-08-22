Евгений Медведев снова стал капитаном омского "Авангарда"

Как сообщили сегодня в пресс-службе омского "Авангарда", как и в прошлом сезоне, капитаном команды останется защитник Евгений Медведев. Его ассистентами назначены нападающие Андрей Стась и Михаил Фисенко.

Напомним, что уже сегодня, 22 августа, ХК "Авангард" откроет новый сезон КХЛ дома, на "Арене Омск", матчем с "Динамо" из Риги.