Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 17:51, последнее обновление 14 августа 2017, 18:01  •  печать

Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова

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С 15 по 19 августа в Омске пройдёт мемориал Виктора Блинова по хоккею. Соревнования состоятся в 28-й раз.
 

С 15 по 19 августа на "Арене Омск" пройдут 28-е игры турнира по хоккею "Мемориал Виктора Блинова". В этом году на соревнования приедут "Амур" из Хабаровска, "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Барыс" из Астаны и "Югра" из Ханты-Мансийска.

Первый поединок для "Авангарда" состоится с "Югрой". Все матчи пройдут по круговой системе. Победителем станет команда, набравшая большее количество очков. Отметим, что Мемориал Виктора Блинова проводится с 1982 года. За историю турнира в нём участвовали 32 команды.

Теги  •  #Виктор Блинов #мемориал #хоккей

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