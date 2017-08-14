Во вторник в Омске начнётся мемориал Виктора Блинова

С 15 по 19 августа в Омске пройдёт мемориал Виктора Блинова по хоккею. Соревнования состоятся в 28-й раз.

С 15 по 19 августа на "Арене Омск" пройдут 28-е игры турнира по хоккею "Мемориал Виктора Блинова". В этом году на соревнования приедут "Амур" из Хабаровска, "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Барыс" из Астаны и "Югра" из Ханты-Мансийска.

Первый поединок для "Авангарда" состоится с "Югрой". Все матчи пройдут по круговой системе. Победителем станет команда, набравшая большее количество очков. Отметим, что Мемориал Виктора Блинова проводится с 1982 года. За историю турнира в нём участвовали 32 команды.