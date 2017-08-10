Самые дешёвые билеты на матчи "Авангарда" обойдутся омичам в 200 рублей

Самый дешёвый билет обойдётся омским болельщикам в 200 рублей, а самый дорогой - в 900 рублей. Годовое посещение игр хоккейного клуба "Авангарда" с местом на центральной трибуне оценивается в 22 тысяч рублей.

С 11 августа в Омске стартуют продажи абонементов на матчи "Авангарда" в новом сезоне КХЛ и билетов на матчи XXVIII Мемориала Виктора Блинова.

Как сообщили в пресс-службе ХК "Авангард", для болельщиков разработали удобную абонементную программу, которая включает в себя несколько пакетов: "Всегда с командой" (для фанатов команды, которые покупали абонемент в прошлом году), "Весь хоккей" (бронь места на все матчи сезона), "Выбор специалиста" (только на матчи с самыми сильными командами КХЛ) и "Выходные с "Авангардом" (бронь места только на матчи, которые выпадают в выходные дни).

Продажи билетов на матчи стартуют в кассах и онлайн на сайте "Авангарда" с 19 августа. По сравнению с предыдущим годом стоимость практически не изменились. Самые дешёвые билеты можно приобрести по 200 рублей, самые дорогие стоят 900 рублей. Самый дешёвый абонемент "Всегда с командой" на все матчи обойдётся в 5040 рублей, а дорогой - 22 680 рублей.

Предусмотрены также скидки для студентов, детей от 6 до 14 лет и ветеранов. Скидка в 10 % предусмотрена детям от 6 до 14 лет (при предъявлении свидетельства о рождении или справки из учебного заведения). Дети до 6 лет допускаются на арену бесплатно, но без предоставления места. Студентам при предъявлении студенческого билета сделают скидку также в 10 %, а ветеранам военных действий, ветеранам труда и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 20 %. На коллективные заявки скидка может доходить до 50 %.

Добавим, что новый сезон КХЛ для омского "Авангарда" стартует 22 августа в Омске матчем с рижским "Динамо".