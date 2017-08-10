Экс-капитан "Авангарда" продал свою знаменитую Ferrari
Общество  •  10 августа 2017, 15:21, последнее обновление 10 августа 2017, 15:58  •  печать

Экс-капитан "Авангарда" продал свою знаменитую Ferrari

Автор:

Бывший капитан омского ХК "Авангард" Денис Куляш, выступающий сегодня за уфимский "Салават Юлаев", продал свою хорошо известную Ferrari 458 Italia, которая обгоняла самолёт.

Как пояснил в интервью "Спорт-Экспрессу" Денис Куляш, хоккеист продал авто, поскольку редко им пользовался. "За три года наездил всего тысячу километров. Из них километров двести накатали ребята из команды", - рассказал спортсмен, уточнив, что с учётом разницы в курсе доллара он ничего не потерял при продаже. Теперь, по словам Дениса Куляша, машины у него нет, однако автовладелицей является его супруга. Марку машины жены он не уточнил.

Хоккеист признался, что красная Ferrari доставила ему много моральных хлопот. "Да ну эту машину. Помните, я получил диплом фэйр-плей за то, что строю детские площадки. Почему-то все думают, что мне ещё и денег навалили за это. А на вырученные деньги я купил Ferrari. Много завистливых людей", - посетовал спортсмен.

Напомним, с 2010 г. по 2015 г. воспитанник омского хоккея, защитник Денис Куляш отыграл за "Авангард" 200 матчей, некоторые из них он провёл в статусе капитана команды.

Теги  •  #автомобиль #Денис Куляш #ХК Авангард

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алекс   •  10 августа 2017, 16:32

Долго продавал, но все-таки продал, на такую дорогую машину не так просто найти покупателя.

Ответить
Последние новости
В Омской области за ночь сбили двух пешеходов на трассе  •  сегодня, 16:38
В Омской области молодая девушка случайно выстрелила себе в шею  •  сегодня, 16:13  •   1
Омич заявил об угоне, чтобы скрыть участие в ДТП  •  сегодня, 15:55
В Омске пройдёт обещанный роковый open-air  •  сегодня, 13:17
Самые дешёвые билеты на матчи "Авангарда" обойдутся омичам в 200 рублей  •  сегодня, 12:40  •   1
LIVE: Телемост Омск - Баку "Второй международный фестиваль фейерверков"  •  сегодня, 11:21  •    •  Live
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400