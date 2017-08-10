Экс-капитан "Авангарда" продал свою знаменитую Ferrari

Как пояснил в интервью "Спорт-Экспрессу" Денис Куляш, хоккеист продал авто, поскольку редко им пользовался. "За три года наездил всего тысячу километров. Из них километров двести накатали ребята из команды", - рассказал спортсмен, уточнив, что с учётом разницы в курсе доллара он ничего не потерял при продаже. Теперь, по словам Дениса Куляша, машины у него нет, однако автовладелицей является его супруга. Марку машины жены он не уточнил.

Хоккеист признался, что красная Ferrari доставила ему много моральных хлопот. "Да ну эту машину. Помните, я получил диплом фэйр-плей за то, что строю детские площадки. Почему-то все думают, что мне ещё и денег навалили за это. А на вырученные деньги я купил Ferrari. Много завистливых людей", - посетовал спортсмен.

Напомним, с 2010 г. по 2015 г. воспитанник омского хоккея, защитник Денис Куляш отыграл за "Авангард" 200 матчей, некоторые из них он провёл в статусе капитана команды.