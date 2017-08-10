"Иртыш" уступил "Динамо" в стартовой встрече чемпионата России

В первый день августа сегодняшние соперники уже встречались между собой в Кубке России. Главным действующим лицом той игры стал вышедший на замену дебютант Сергей Буланов, два забитых гола которого помогли омичам взять верх со счётом 3:2. Однако на этот раз 29-летний форвард не поехал с командой на выезд и, может быть, именно его эффективности в завершающей стадии атак не хватило "Иртышу" для положительного результата.

Стартовая сорокапятиминутка прошла с ощутимым преимуществом жаждущих реванша барнаульцев. Первый острый момент возник у ворот гостей уже на 4-й минуте. Динамовцы опасно исполнили штрафной удар, и мяч едва не оказался в сетке ворот Станислава Антипова. Вскоре хозяева получили право на угловой и в этот раз своего шанса не упустили. В сутолоке во вратарской самым расторопным оказался центральный защитник алтайцев Денис Ершов - 1:0. "Речники" ответили острой контратакой с участием Георгия Волчанина, шикарным пасом вспоровшего оборону противника, но оказавшийся на ударной позиции Станислав Юдов не сумел пробить стремительно сократившего угол обстрела голкипера Богдана Карюкина. Под стать своему коллеге по амплуа действовал и омич Антипов, парировавший под занавес тайма два сложнейших удара Владимира Завьялова.

После перерыва ситуация на поле существенно изменилась. Подопечные Александра Дереповского захватили нити игры в свои руки, создали несколько по-настоящему голевых моментов и были близки к тому, чтобы отыграться. На 62-й минуте лучший игрок "иртышовцев" прошлого сезона Алексей Мацюра не сумел реализовать чистый выход "один в ноль". Следом вышедший на замену Никита Комаров после навеса Олега Тарабанова бил головой, казалось бы, наверняка, но опытнейший Карюкин сумел среагировать на удар и в очередной раз спас команду. Не изменил счёта на табло и финальный штурм в исполнении игроков "Иртыша". Итог - 1:0 в пользу "Динамо".

- В первом тайме играли плохо, во втором лучше. Не реализовали свои моменты, из-за этого и проиграли. Саша Букачёв сегодня провёл свой первый матч, сыграл удовлетворительно, - заявил на послематчевой пресс-конференции наставник гостей Александр Дереповский.

В других встречах тура "Смена" с "Читой" разошлись миром - 1:1, а "Сахалин" на 88-й минуте вырвал победу у "Зенита" - 2:1.

Очередной поединок первенства страны "Иртыш" проведёт дома 16 августа. Соперником наших футболистов станет "Смена" из Комсомольска-на-Амуре.

ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток".

"Динамо-Барнаул" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 1:0 (1:0).

Голы: Ершов, 9 (1:0).

"Динамо": Карюкин, Грушин, Хмелевский, Нестеренко (Сергеев, 8), Ершов (Дильмухаметов, 84), Дорошенко, Погребан, Липин (Овсянников, 88), Апалькин, Худяков (Казанцев, 69), Завьялов (Старков, 79).

"Иртыш": С.Антипов, Гончаров (Тарабанов, 46), Кербс, Смирнов, Мясникевич (Кулеватов, 86), Букачёв, Бевза, Волчанин (Багаев, 61), Юдов (Комаров, 60), Н.Антипов, Третьяков (Мацюра, 53).