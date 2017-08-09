Омич Завгородний возглавил список бомбардиров Мемориала Глинки

В Чехии и Словакии продолжается Мемориал Ивана Глинки для хоккеистов не старше 18 лет. Во втором туре лидер группы В сборная России разгромила словаков со счётом 9:3. Самым результативным игроком встречи стал нападающий первого звена россиян Дмитрий Завгородний, забросивший шайбу и трижды ассистировавший своим партнёрам по команде. С учётом двух голов в ворота сборной Канады в стартовом поединке, в активе омича уже 6 баллов по системе "гол+пас".

В заключительном матче группового турнира подопечные Александра Зыбина сыграют со сборной Финляндии, накануне уступившей канадским юниорам - 1:5.