"Авангард" одержал первую победу на Кубке Президента Казахстана.  

В Астане продолжается предсезонный хоккейный турнир - Кубок Президента Республики Казахстан. Во второй игровой день подопечные Андрея Скабелки, уступившие в стартовом поединке "Адмиралу" (4:5 ОТ), встречались с челябинским "Трактором". В отличие от вчерашнего матча, в котором было заброшено 9 шайб, на этот раз соперники основное внимание уделили обороне собственных ворот.

Первого результативного действия любителям хоккея на "Барыс-Арене" пришлось ждать более получаса. На 34-й минуте Андрей Стась после сольного прохода набросил шайбу на ворота, где её полёт подкорректировал Ансель Галимов, открывший счёт во второй встрече кряду - 1:0.

Заключительный период прошёл в напряжённой борьбе с обоюдными шансами на успех, но выше всяких похвал действовали вратари. Особенно следует отметить уверенные действия Олега Шилина, который за две минуты до финальной сирены в ближнем бою спас свою команду после двух подряд бросков Александра Шарова. В концовке игры тренерский штаб челябинцев заменил Василия Демченко на шестого полевого игрока, однако уйти от поражения уральцам не удалось. Более того, в самой концовке лучший снайпер турнира Галимов оформил дубль и установил окончательный результат - 2:0 в пользу "ястребов".

Очередной матч в столице Казахстана хоккеисты "Авангарда" проведут 9 августа против "Барыса".

Авангард (Омская область) - Трактор (Челябинск) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

1:0 - Галимов (Стась, Лисов) - 33:42.

2:0 - Галимов (Осипов, Стась) - 59:47 (en).

Вратари: Шилин - Демченко.