"Иртыш" победил "Динамо-Барнаул" в матче открытия сезона

Центральная трибуна крытого манежа СК "Красная Звезда" оказалась практически полностью заполненной любителями футбола, пришедшими поддержать своих любимцев в стартовой игре сезона. И, забегая вперёд, омские футболисты сделали всё возможное (а кое-где и невозможное), чтобы не разочаровать своих болельщиков.

Первая сорокапятиминутка прошла с преимуществом более опытных барнаульцев. Они уверенно контролировали мяч, используя всю ширину поля и постоянно меняя направления своих атак. Серьёзную опасность для обороняющихся таили в себе и стандартные положения, исполняемые гостями. Так на 15-й минуте после подачи углового мяч даже побывал в сетке ворот Станислава Антипова, но "иртышовцев" "выручил" линейный арбитр, зафиксировавший положение вне игры. "Речники" огрызнулись острым выпадом с участием Никиты Антипова на 22-й минуте, однако футбольный снаряд после его удара прошёл в сантиметрах от дальней штанги. Под занавес тайма динамовцам удалась образцовая контратака и Виктору Липину оставалось только подставить ногу во вратарской - 0:1.

В перерыве тренерский штаб хозяев произвёл рокировку в линии нападения, поменяв вернувшегося в межсезонье из "Тюмени" Артёма Третьякова на Сергея Буданова, ещё совсем недавно принимавшего участие в играх первенства города. Дебют 29-летнего форварда, заявленного буквально за час до начала встречи, получился сверхуспешным. Уже через 10 минут после своего появления на поле он оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На этом омичи не успокоились, и вскоре Олег Тарабанов, которому в день матча исполнилось 20 лет, зряче прострелил с левого фланга в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Станислав Юдов - 3:1.

От полученного удара футболисты "Динамо", надо отдать им должное, отошли достаточно быстро и уже в середине второй половины разрыв в счёте сократился до минимума. Оставшееся до финальной сирены время прошло в непрерывных атаках алтайцев, но удача в этот вечер была не на их стороне.

В первом тайме гости контролировали ход игры. У нас была какая-то боязнь, - отметил на пресс-конференции наставник омской команды Александр Дереповский. - В перерыве пришлось повысить голос. Мне не нравилось, что ребята не отдавались матчу на все 100%. У Барнаула хорошая, опытная команда, которую мы обыграли за счёт желания и отваги. Сергея Буланова мы хотели привлечь ещё в прошлом сезоне, когда я только пришёл в команду, но тогда не получилось. Сегодня он нам помог, хотя над физическими кондициями ему ещё работать и работать.

В 1/32 Кубка России "Иртышу" предстоит помериться силами с томской "Томью". Встречи этой стадии турнира пройдут 23 и 24 августа. А уже 9 августа наши футболисты вновь встретятся с барнаульцами в стартовом поединке чемпионата России.

Кубок России по футболу 2017-2018 гг. 1/64 финала.

"Иртыш" (Омск) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) - 3:2 (0:1).

Голы: Липин, 42 (0:1), Буланов, 50 (1:1), Буланов, 55 (2:1), Юдов, 58 (3:1), Липин, 72 (3:2).

"Иртыш": С.Антипов, Гончаров, Кербс, Мясникевич, Бевза, Зиганшин (Тарабанов, 21; Смирнов, 90), Волчанин, Багаев (Мацюра, 72), Юдов (Комаров, 68), Н.Антипов, Третьяков (Буланов, 46)

"Динамо": Карюкин, Грушин (Овсянников, 74), Хмелевский, Нестеренко, Ершов, Дорошенко (Майер, 86), Погребан, Липин, Апалькин (Старков, 59), Худяков (Казанцев, 63), Завьялов.