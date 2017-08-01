Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России

С 28 по 30 июля в Ростове-на Дону прошёл финальный этап Спартакиады учащихся России по каратэ. На соревнования приехали более 150 участников из 40 регионов России.

Омские спортсменки сумели выиграть медали в финальных соревнованиях. Победительницей в разделе "кумитэ" в весовой категории до 59 кг стала Юлия Шаболтас. Вторая спортсменка Дарья Копыловцева завоевала бронзу в этой же дисциплине, но в весовой категории свыше 59 кг.

Отметим, что в этом году омички также становились победительницами первенства Сибири. На прошедших соревнованиях каратэ было впервые представлено в программе Спартакиады. Это произошло из-за того, что единоборство было включено в число олимпийских видов спорта.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области