Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России
Спорт  •   1 августа 2017, 12:20, последнее обновление 1 августа 2017, 12:22  •  печать

Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России

Автор:

Омички Юлия Шаболтас и Дарья Копыловцева стали первыми каратистками, победившими в финале Спартакиады учащихся.

С 28 по 30 июля в Ростове-на Дону прошёл финальный этап Спартакиады учащихся России по каратэ. На соревнования приехали более 150 участников из 40 регионов России.

Омские спортсменки сумели выиграть медали в финальных соревнованиях. Победительницей в разделе "кумитэ" в весовой категории до 59 кг стала Юлия Шаболтас. Вторая спортсменка Дарья Копыловцева завоевала бронзу в этой же дисциплине, но в весовой категории свыше 59 кг.

Отметим, что в этом году омички также становились победительницами первенства Сибири. На прошедших соревнованиях каратэ было впервые представлено в программе Спартакиады. Это произошло из-за того, что единоборство было включено в число олимпийских видов спорта.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Теги  •  #каратэ #летняя Спартакиада молодежи России #победа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Сельским школам Омской области подарят 43 автобуса  •  сегодня, 13:34
Родители нарушают порядки, навещая своих детей в омских лагерях  •  сегодня, 13:25  •   2
В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник  •  сегодня, 12:50  •   1
Площадь Победы закроют для транспорта на пять дней  •  сегодня, 12:44
Омские чиновники разработали антикризисный план по спасению СКК Блинова  •  сегодня, 12:10
Дорожники отремонтировали почти 200 тысяч квадратных метров дорог  •  сегодня, 11:45
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400