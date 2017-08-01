Омские чиновники разработали антикризисный план по спасению СКК Блинова
Общество  •   1 августа 2017, 12:10, последнее обновление 1 августа 2017, 12:33  •  печать

Омские чиновники разработали антикризисный план по спасению СКК Блинова

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Министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц пообещал, что известный омский спорткомплекс не будет закрыт.

Проблемы у СКК имени Виктора Блинова начались давно. Сегодня сумма долга перед коммунальщиками и работниками составляет 17 млн руб. Недавно спорткомплекс частично обесточили за неуплату. При этом в облправительстве уверяют, что объект не будет закрыт.

- Никто не собирается закрывать СКК, - заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. - Во всяком случае полностью. Долги выросли, основная причина это - неконкурентоспособность объекта. Ряд спортивных мероприятий мы не реализовали там. Спорткомлекс - уже пожилой объект, крупных ремонтных мероприятий в нём не проводилось.

Также министр пообещал, что спорткомплекс полностью не обесточат. Не собираются чиновники продавать объект и полностью сносить. При этом в Минспорта не исключают, что вдохнуть в спорткомплекс новую жизнь получится на условиях государственно-частного партнёрства. 

- Мы не собираемся прекращать работу спортивных залов, - отметил Дмитрий Крикорьянц. - Нами принято решение о приостановке ледовой арены, потому что кровля крыши в неудовлетворительном состоянии. Сейчас мы занимаемся проведением экспертиз, которые позволят нам приступить к ремонту СКК в ближайшее время. Рабочая группа уже почти сверстала антикризисный план.

СКК имени Виктора Блинова - легендарный для Омска объект. Здесь выступали многие звёзды отечественного спорта, а также эстрады. Отсюда начал свой чемпионский путь омский хоккейный клуб "Авангард".

Теги  •  #Дмитрий Крикорьянц #СКК имени Блинова #спорткомплекс

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