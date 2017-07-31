Омичка победила на Сурдлимпийских играх с мировым рекордом

Легкоатлетке Алёне Филюшкиной вместе с подругами по команде не было равных в эстафете 4х100 метров.

Накануне в турецком Самсуне завершились XXIII летние Сурдлимпийские игры. В заключительный день легкоатлетических соревнований обладателем золотой награды стала омская бегунья Алёна Филюшкина, первенствовавшая в спринтерской эстафете 4х100 метров. Преимущество российского квартета (Алёна Филюшкина, Оксана Климова, Марина Гришина, Ксения Головина), финишировавшего с новым мировым рекордом - 47,05 секунды, в этой дисциплине было неоспоримым. Отрыв чемпионок от ближайших преследователей составил более полутора секунд.

Для представителей Омской области эта медаль стала уже четвёртой на турнире. Ранее серебро Игр завоевали дзюдоистка Елизавета Трущенко (дважды) и толкательница ядра Светлана Бизякина.

В неофициальном командном зачёте Сурдлимпиады с огромным отрывом первенствовала сборная России, завоевавшая 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую награды. Следом расположились команды Украины и Южной Кореи, выигравшие соответственно 21 и 18 медалей высшего достоинства.