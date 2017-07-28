"Авангард" уступил "Витязю" в первой встрече межсезонья

На стартовый контрольный матч в немецком Фюссене хоккеисты "Авангарда" вышли в следующем составе: Костин; Мартынов-Густафссон, Медведев-Осипов, Меньшиков-Березин, Лисов-Минеев, Кугрышев-Эверберг-Сундстрём, Пережогин-Фисенко-Лемтюгов, Михеев-Семёнов-Пьянов, Галимов-Стась-Файзуллин, А.Манукян.

В первом игровом отрезке зрители, большая часть которых поддерживала омскую команду, голов так и не увидели. Счёт был открыт в дебюте второго периода после точного броска лучшего снайпера "Витязя" прошлого сезона Алексея Макеева. "Ястребам" удалось отыграться благодаря умелой работе бригады реализации большинства. Первую шайбу в сезоне забросил шведский новичок клуба Юхан Сундстрём, преуспевший на добивании. Однако за 33 секунды до перерыва подмосковные хоккеисты вновь вышли вперёд. Дружине Валерия Белова удалась стремительная контратака, которую завершил Дмитрий Сёмин, перехитривший Дениса Костина при выходе вдвоём против одного защитника.

В заключительной двадцатиминутке финский легионер "красно-белых" Ессе Манкинен с передачи ещё одного экс-"авангардовца" Алексея Копейкина установил окончательный результат встречи - 1:3.

Немного скрасить горечь поражения омичам удалось в послематчевой серии штрафных бросков, завершившейся со счётом 2:0. Авторами голов стали Илья Михеев и Юхан Сундстрём.

Конечно, неприятно проигрывать, как и любую игру, но, тем не менее, мы завершаем тренировочный сбор, в конце которого запланированы как раз эти два матча, и это хорошая пища для размышлений. Были хорошие моменты, но не всё получилось сегодня, - заявил пресс-службе омского клуба главный тренер Андрей Скабелка.

Следующим соперником "Авангарда" станет сборная Италии. Поединок состоится 29 июля в 22.00 по омскому времени.

Авангард (Омская область) - Витязь (Московская область) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

0:1 - Макеев (Никулин, Афиногенов) - 23:50.

1:1 - Сундстрем (Мартынов, Эверберг) - 36:05 (5x4).

1:2 - Сёмин - 39:27.

1:3 - Манкинен (Риссанен, Копейкин) - 52:38 (5х4).

Вратари: Костин - Сапрыкин.