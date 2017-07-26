Экспертиза показала небезопасность СКК им. Блинова

В региональном министерстве спорта сообщили о временном закрытии СКК им. Блинова. Накануне там из-за крупных долгов отключили электричество.

На сегодняшний день после проведенной экспертизы было принято решение закрыть входную группу и доступ к арене. Совместно с руководством СКК им. Блинова мы ищем выход из сложившейся ситуации. Для того чтобы наладить стабильную работу данного комплекса, необходимо решить не только финансовые, технические вопросы, но и по безопасности, - прокомментировал первый замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов.

В ведомстве сообщили, что плачевная ситуация "возникла не сегодня", хотя на контроле у чиновников она находится давно. Закрывать спорткомплекс насовсем не планируется, хотя ближайшие четыре крупных концерта, которые должны были там пройти, отменены, и их организаторы ищут другие площадки.

Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова был построен в 1986 году. Долгое время он был площадкой для домашних выступления ХК "Авангард" и расформированного ныне ВК "Омичка".