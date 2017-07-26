Омский пловец Григорий Тарасевич занял пятое место на чемпионате мира

В венгерском Будапеште продолжается 17-й чемпионат мира по водным видам спорта. В третий соревновательный день по плаванию россияне завоевали две бронзовые медали. Вышедшая в финал с лучшим результатом Юлия Ефимова в главном заплыве на 100 метров брассом не смогла подтвердить статус фаворита, пропустив вперёд двух американских пловчих. На дистанции вдвое длинней вольным стилем среди мужчин третьим стал Александр Красных.

В двух шагах от пьедестала почёта на стометровке на спине остановился уроженец Омска Григорий Тарасевич, показавший результат 53,12 секунды. Лучшим в этой дисциплине впервые в карьере стал китаец Сюй Цзяюй - 52,44, на четыре сотых опередивший четырёхкратного олимпийского чемпиона Мэтта Греверса из США.

Общекомандный медальный зачёт чемпионата возглавляет сборная Китая (12 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали). На втором месте расположилась сборная России (8-3-5), а замыкают тройку сильнейших американцы (5-8-6).