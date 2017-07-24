Омичка завоевала две медали на Сурдлимпийских играх
Спорт  •  24 июля 2017, 09:21, последнее обновление 24 июля 2017, 09:26  •  печать

Омичка завоевала две медали на Сурдлимпийских играх

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В активе дзюдоистки Елизаветы Трущенко серебро в командном турнире и бронза личных соревнованиях.

Сразу две медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне увезёт домой омская спортсменка Елизавета Трущенко. В индивидуальных соревнованиях в категории до 63 кг 25-летняя дзюдоистка замкнула тройку сильнейших, уступив лишь будущей чемпионке украинке Екатерине Шепелюк. В командном первенстве Елизавета вместе с подругами по сборной России завоевали серебряные награды.

Помимо Трущенко участие в Олимпиаде примут ещё четыре представителя Омской области: легкоатлетки Алёна Филюшкина, Светлана Бизякина, дзюдоист Максим Гусаков и теннисистка Анастасия Чумак.

В неофициальном командном зачёте вне конкуренции российская сборная, завоевавшая уже 68 медалей, 32 из которых высшего достоинства.

Теги  •  #дзюдо #Сурдлимпийские игры

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  24 июля 2017, 09:31

Можно только догадываться, как трудно Елизавете было добиться такого успеха. Хочется пожелать ей еще много побед на татами.

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