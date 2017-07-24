Омичка завоевала две медали на Сурдлимпийских играх

В активе дзюдоистки Елизаветы Трущенко серебро в командном турнире и бронза личных соревнованиях.

Сразу две медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне увезёт домой омская спортсменка Елизавета Трущенко. В индивидуальных соревнованиях в категории до 63 кг 25-летняя дзюдоистка замкнула тройку сильнейших, уступив лишь будущей чемпионке украинке Екатерине Шепелюк. В командном первенстве Елизавета вместе с подругами по сборной России завоевали серебряные награды.

Помимо Трущенко участие в Олимпиаде примут ещё четыре представителя Омской области: легкоатлетки Алёна Филюшкина, Светлана Бизякина, дзюдоист Максим Гусаков и теннисистка Анастасия Чумак.

В неофициальном командном зачёте вне конкуренции российская сборная, завоевавшая уже 68 медалей, 32 из которых высшего достоинства.