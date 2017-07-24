Омичка завоевала две медали на Сурдлимпийских играх

Сразу две медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне увезёт домой омская спортсменка Елизавета Трущенко. В индивидуальных соревнованиях в категории до 63 кг 25-летняя дзюдоистка замкнула тройку сильнейших, уступив лишь будущей чемпионке украинке Екатерине Шепелюк. В командном первенстве Елизавета вместе с подругами по сборной России завоевали серебряные награды.
Помимо Трущенко участие в Олимпиаде примут ещё четыре представителя Омской области: легкоатлетки Алёна Филюшкина, Светлана Бизякина, дзюдоист Максим Гусаков и теннисистка Анастасия Чумак.
В неофициальном командном зачёте вне конкуренции российская сборная, завоевавшая уже 68 медалей, 32 из которых высшего достоинства.
Можно только догадываться, как трудно Елизавете было добиться такого успеха. Хочется пожелать ей еще много побед на татами.